Ele decidiu o futuro de Federico Chiesa e Cristiano Ronaldo

O primeiro dia de retiro Juventus: As seleções nacionais estão ausentes em Kontasa, mas o entusiasmo dos fãs continua alto, e entre as seleções mais elogiadas lá Massimiliano Allegri. Eles também são dias importantes em Interface de Mercado: Os gerentes Bianconeri querem que seja resolvido em breve قريب situação no ataque.

Após a renovação do empréstimo Alvaro Morata e confirmar Paulo Dybala Também na próxima temporada, as luzes estão acesas Cristiano Ronaldo e Federico Chiesa, dois elementos que foram revelados nos últimos Campeonatos da Europa.

De acordo com os últimos rumores, CR7 vai honrar o último ano do contrato Com a velha: o agente Jorge Mendes Ele deve falar em Turim com os dirigentes da Juventus e confirmar a decisão de seu cliente. As tão esperadas ofertas não chegaram desde então Paris Saint-Germain e Manchester UnitedE parece que a Ballon d’Or de cinco está pronta para continuar até 2022, em Oden Allegri. A pedido específico de um fã, Pavel Nedved Chegado a Continassa, expressou-se da seguinte forma sobre a questão: Ronaldo? ele está vindo “.

uma igreja, Com Donnarumma e SpinazzolaAzzurro foi o que mais se impressionou na Euro 2020, e sua avaliação é eu pulei. Muitos clubes europeus solicitaram informações para Ibn al-Fan, Liverpool e Bayern Monaco Estará pronto para os shows importantes, perto de 80 milhões de euros.

Mas o ex-atacante da Fiorentina agora Impagável: Juventus proibiu qualquer discurso no início: The Blue Wing é intransferível e, portanto, eles querem construir o futuro torneio da Juve, junto com outros jovens intocáveis ​​como Dejan Kulusevski e Matthijs de Ligt.

OMNISPORT | 2021-07-14 10:56