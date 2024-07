Apito internacional. Árbitro Filippo Capita na Ebercop Cup em Portugal

De Val di Majra a Portugal para arbitrar um torneio internacional. Filippo Capita, jovem árbitro de Santo Stefano Magra, foi selecionado para a equipa de árbitros dos jogos do Campeonato Internacional Ibercup, disputados no Estoril, Portugal. O denunciante da Ligúria (ligado à divisão Aia ‘Giorgio Lazzarotti’ de Carrara) dirigiu partidas de diversas categorias juvenis durante uma semana inteira com um grupo de 90 árbitros de toda a Europa (cerca de vinte italianos) e dos Estados Unidos. Capita teve um bom desempenho na nomeação como árbitro das semifinais Sub-17 e como quarto árbitro na final Sub-19 “A experiência foi intensa – disse Filippo – e me mudou muito do ponto de vista da arbitragem e. também do ponto de vista humano, tivemos a oportunidade de receber feedback dos meus observadores.”

Capetta (nascido em 2005) teve esta experiência graças ao projecto “Árbitra Erasmus” promovido a nível nacional pela Associação Italiana de Árbitros, e nos últimos dias de jogos esteve acompanhado pelo chefe do departamento de Carrara, Francesco Cecchini de Lunigiana. . Além do Capita, a secção Apuana inclui também vários outros jovens residentes em Val di Magra, participantes no Campeonato Toscano. “Agradecemos à Aia por tornar possível esta experiência de valor absoluto e altamente educativa – diz Cecchini – nosso departamento está em constante crescimento há algum tempo. Quem não vivencia nosso mundo por dentro não consegue entender a beleza de um grupo com muitas crianças. dispostos a apoiar-se e cooperar para “o sucesso de muitas atividades setoriais. Aos poucos começam a colher os frutos do seu trabalho com a estreia nas categorias superiores e o sonho de chegar ao nível nacional. para conseguir o que aconteceu com Vincenzo Smaka, que assumiu este ano como assistente na Liga Italiana.”

Gianluca Bondelli