o Bolonha Foi identificada uma alternativa para Joshua Zirkzee. Está prestes a Esta Dalingaatacante Toulouse Sobre o qual os dois clubes chegaram a um acordo. compreensão baseada 15 milhões de euros mais bónus: Foi um pedido 18. Dalinga assumirá o cargo deixado vago com sua saída Zarkazipor via aérea para Manchester United. enquanto Calafiore Ele está se aproximando do Arsenal. A equipe de Arteta está a um passo do zagueiro: Acordo no valor de 50 milhões de euros. Discutimos os detalhes mais recentes, bônus e porcentagens.







