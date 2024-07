Um gol de Guendouzi e um gol contra de Lazzari

20:00

Lesão de Romagnoli

A primeira diz respeito à Lazio sobre a condição de Alessio Romagnoli. O zagueiro foi obrigado a deixar o campo mais cedo devido a um problema no apito do árbitro. Ele aprende mais

19h49

90′ – O árbitro dá o apito final

O árbitro apitou final, anunciando o final da partida com o placar de 1 a 1. O gol de Guendouzi e o gol contra de Lazzari tiveram impacto.

19h48

89′ – Triestina quase assumiu a liderança

Na final, Ruggeri estragou sensacionalmente um desarme final, deixando espaço aberto para Vertinen, chutando com o pé direito, cruzar a bola. Mandas lê a conclusão e recua para evitar o pior.

19h44

85′ – Substituição final da Lazio

Rovella, único homem em campo no início da partida, foi chamado ao banco pela jovem Sana Fernandes.

19h41

81′ – Gol contra de Lazzari

Na final, o Triestina conseguiu empatar graças ao trabalho confiante de Vertainen, que, após acertar um zagueiro, venceu todos no rebote ao mandar a bola para os pés de Lazzari. O desvio do lateral biancocelesti foi decisivo para surpreender Mandas e fazer o 1-1.

19h36

77′ – Boa intervenção de Ruggeri

Tristina tenta retomar o jogo com uma bola rápida na faixa direita. O Ruggeri oferece excelente cobertura, eliminando o perigo através de uma intervenção precisa de deslizamento.

19h31

72′ – Casale chuta mal

A Lazio recupera a bola na entrada da área adversária através de um básico que manda imediatamente para Casale. O zagueiro se apresentou muito bem, mas faltou clareza nos chutes. Ele disparou um chute violento, o que facilitou o desarme do goleiro.

19h28

69′ – Mandas perde o replay

O goleiro da Lazio arrisca algo quando, na tentativa de afastar a bola, manda para os adversários em área perigosa. No entanto, o remate de Tristina foi bloqueado pela defesa Biancocelesti.

19h24

65′ – Boa movimentação vertical da Lazio

Os Biancocelesti tentam a infiltração central com entrada apagada de Akpa Akpro, que pela direita da pequena área tenta servir o companheiro no meio, e o goleiro impede tudo.

19h22

63′ – Tristina é perigosa

A equipe de Santoni ressurgiu no ataque com Ates que, após criar espaço para chutar em passo duplo, encurralou o gol de longe e encontrou Mandas.

19h19

60′ – Dupla substituição para a Lázio

O baronato mudou novamente na última meia hora. Noslin e Patrick saem e Castellanos e Ruggeri tomam seus lugares.

19h17

58′ – Nusslin chuta o goleiro

O holandês tenta novamente se exibir com um chute de fora. Mas o chute foi fraco e de ângulo baixo, e o goleiro bloqueou com facilidade.

19h14

55′ – Cabeceamento de Cancellieri

A primeira jogada lógica no segundo tempo para a Lazio, que levou a bola para a zona de perigo com Zaccagni. O camisa 10 faz bem em voltar para a lateral direita e cruzar para Cancellieri, que cabeceia por cima da trave.

19h12

53′ – Tentativa de Cancellieri

Cancellieri tenta se exibir pela direita, mas seu chute não preocupa o goleiro, que bloqueia sem problemas.

19h09

52′ – Poucos espaços

A partida recomeça em ritmo muito lento, com pouca iniciativa de ambos os clubes. Manuel Lazzari foi o mais inspirado nos primeiros minutos do segundo tempo.

19h03

46′ – Baroni troca sete jogadores

Depois que Romagnoli saiu lesionado no primeiro tempo, a Lazio fez mais sete substituições. Confira a escalação do segundo tempo:

Lázio (4-2-3-1): Mendas. Lazzari, Casale, Patrick, Pellegrini; Akpa Akbro, Rovella; Cancelleri, Bisque, Zaccagni; Noslin. todos. Barões

19h03

46′ – início do segundo tempo

A Lazio transfere a primeira bola no segundo tempo.

18h50

45′ – Fim do primeiro tempo

O árbitro apitou anunciando o fim do primeiro tempo da partida. O placar ficou em 1 a 0 aos oito minutos, graças ao gol de Guendouzi na cobrança de pênalti.

18h49

44′ – Azul assusta a Lazio

Tristina criou a primeira ameaça real na partida, contando com uma iniciativa pessoal do Azul. O extremo disparou rasteiro com o pé direito em direção ao poste mais próximo e a bola entrou na rede pelo lado de fora.

18h43

39′ – Romagnoli para

O zagueiro da Lazio levanta a bandeira branca antes do final do primeiro tempo. A partida foi interrompida por problema físico e, após rápida consulta à equipe médica, foi decidida a troca. Casal assume o seu lugar.

18h42

38′ – Segunda participação de Noslin

O atacante holandês da Lazio recupera a bola após passe para trás de Valucia e corre direto para o gol. Ao chegar na entrada da área, ele chutou de pé direito que acabou acertando a trave mais distante.

18h37

32′ – Iniciativa Triestina

A defesa dos Halberds conseguiu rejeitar vários cruzamentos perigosos da Lazio, e também tentou um contra-ataque que foi travado por um erro de Rovella.

18h32

29′ – O árbitro perdoa Guendouzi

A briga acontece no meio campo e é claro que o francês, na tentativa de recuperar a bola, puxa a camisa do adversário. A partida foi interrompida mas não houve cartão para Guendouzi.

18h27

22′ – Novo perigo em cobrança de escanteio

Chauna sai da bandeira de escanteio e manda outro cruzamento perigoso para a área. A cabeçada de Romagnole chega ao canto oblíquo e manda para trás alguns centímetros.

18h23

19′ – Iniciativa de Isaksen

O extremo dinamarquês causou pânico na lateral direita ao acertar no marcador direto. Voltando ao pé esquerdo, o camisa 18 mandou um chute cruzado muito certeiro que quase surpreendeu o goleiro na segunda trave.

18h18

13′ – Nosslin cuida da trave

Pouco antes dos quinze minutos, a Lazio realizou a primeira ação perigosa do jogo na faixa esquerda. Chauna desce pela ala e passa dentro da área para Nusslin, que chuta de boa posição ao segundo poste.

18h15

11′ – Boa tentativa de Isaksen

A Lazio continua insistindo e aos 10 minutos de jogo quase dobrou a vantagem após cobrança de escanteio. A defesa de Triestina não consegue desviar o cruzamento da bandeira de Chauna, então finaliza a favor de Isaksen, que busca em boa posição o canto superior e manda de volta.

18h11

8′ – Gol de Guendouzi

Guendouzi aparece de pênalti e converte com calma a onze metros.

18h10

7′ – Pênalti para a Lázio

Patrick, o atual capitão, recebe pênalti após sofrer falta no cubículo de Triestina

18h08

4′ – Lazio avança

Um início secreto para os jogadores da Biancocelesti, que em poucos minutos encontraram muitos espaços interessantes. Nestes primeiros minutos de partida faltou aos meninos Baroni o toque final.

18h02

1′- Pontapé de saída

O árbitro deu luz verde. A primeira aquisição de Tristina

17h48

Castrovilli e o fundo do número da camisa

Depois de chegar esta semana em transferência gratuita da Fiorentina, Gaetano Castrovelli revelou a origem do camisa 22 em entrevista coletiva: “Escolhi para o jogador e para o meu filho”. Leia as declarações do jogador de futebol

17h35

Zaccagni leva 10

O extremo do Cesena participa hoje no seu primeiro amigável de verão após o Euro 2024. A partir desta temporada, o jogador de 29 anos vestirá a camisola 10 herdada de Luis Alberto. Leia as notícias

17h25

Lazio está de olho no Bellingham Junior

Entre aqueles que têm sido acompanhados de perto pelo diretor esportivo dos Biancocelesti, destaca-se Jobe Bellingham, o meio-campista ofensivo de 18 anos do Sunderland e irmão mais novo da estrela do Real Madrid. Insights sobre negociações

17h16

Lazio mira em Llorente: os números

Fabiani busca reforços para o ataque dos Biancocelesti. Nas últimas horas, o nome de Armand Llorente, do Sassuolo, subiu, com Isaksen ainda em dúvida. Descubra os números do negócio

17h05

As escolhas do Baronete

Lázio (4-2-3-1):Providil; Marošić, Patrick, Romagnoli, Hessay; Vicino, Rovella; Isaksen, Kunduzi, Chauna; Noslin. todos. Barões

17h02

Lazio em campo contra o Triestina

Lazio e Triestina se enfrentarão no estádio Zandigiacomo, em Auronzo dei Cadore. Início às seis da tarde, todos os detalhes da partida