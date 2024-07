Futebol: França elimina Portugal nos pênaltis e se classifica às semifinais do Europeu

será Espanha e França, a primeira semifinal do Campeonato Europeu de Futebol de 2024: a escolha Através dos Alpes excluir Portugal nos pênaltis Na partida realizada em Hamburgo Com um placar de 5 a 3 após empate em 0 a 0 no final da prorrogação. Decisivo João Félix acertou a trave em cobrança de pênalti Na terceira série.





A primeira metade Mesquinho com emoções enquanto A segunda metade do tempo regulamentar Dá mais choques, e é Portugal quem se torna mais perigoso: depois da hora Bruno Fernandes desafia Maignan, depois Cancelo não consegue encontrar o golo e, por fim, Vitinha volta a pedir ao guarda-redes transalpino para fazer um grande desarme.

A França acordou do seu sono, quando Kolo Mwani chutou de uma boa posição e bloqueou aos 66 minutos, enquanto Camavinga e depois Dembélé não conseguiram marcar. O equilíbrio não está quebrado, então vamos para suplementarMas na falta de chances: a única emoção real veio de João Félix aos 108 minutos, que cabeceou para Conceição, mas errou o alvo.

Estava indo para PenalidadesA França começa a chutar: Dembélé, Cristiano Ronaldo, Fofana, Bernardo Silva e Kounde marcam, depois João Félix acerta na trave que será sangrento para os portugueses. Barkola marca e Nuno Mendes mantém Portugal à tona, no entanto Theo Hernandez não perdoa e manda França para as semifinais.