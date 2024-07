O caso de Chiesa explode após as acusações de Bonucci e provoca uma tempestade na Internet

Quando se trata de falar claramente. É raro encontrar um jogador ou ex-jogador que recentemente deixou de falar tão abertamente sobre alguém que foi seu companheiro de equipe até pouco tempo atrás. Palavras duras ditas por Leo Bonucci a Chiesa. O ex-zagueiro que A partir de hoje estará no banco do Coversiano estudando como treinadorEm entrevista à Sky Sports à margem do Giffoni Film Festival, ouvi o avançado italiano.

As críticas de Bonucci a Chiesa

Recém-casado e voltando de um Campeonato Europeu menos emocionante, o futuro de Chiesa continua no ar. A negociação da renovação não decola enquanto a mente de Thiago Motta for filtrada para que não o considere elemento indispensável em seu projeto. “Não sei se ele se vê longe da Juventus”, diz Bonucci. “Ele precisa fazer um exame de consciência e entender o que quer. Nos últimos anos ele enfrentou dificuldades físicas e pessoais, e agora precisa fazer uma mudança. passo para se tornar um grande jogador, espero que ele esteja na Juventus, mas que “Ele entende o passo de crescimento que precisa dar, caso contrário, o resto de sua carreira poderá se tornar difícil”.

Os fãs estão divididos em suas opiniões sobre Chiesa

Palavras que abalam a Internet e inundam as reações do jogador que ainda está no centro dos rumores de transferências, como a possível troca com Fratesi: “Um dia a raiva de Chiesa será estudada nas universidades 9 gols no último torneio Com. todos os problemas físicos e táticos, falam dele. É como se ele fosse preguiçoso. É a mesma obsessão para Lao e Kafara porque não nos importamos com qualidade.” Depois: “Ele nunca foi decisivo, mesmo antes da lesão. Ele pagou 60 milhões, o que é um número ridículo dado o seu desempenho. resultar, mesmo que mal, Só não o vejo mais na Juventus” mas também: “Bem, com o treinador que o decepcionou, ele ainda marcou 9 gols em 25 jogos como titular. Portanto, é verdade que o futebol de Allegri não ajudou ninguém no ano passado. Mas toda vez que se fala dele como se ele fosse o último a chegar quando corre por 3”

Há quem escreva: “Quatro golos nos primeiros 5 jogos, depois uma época com mais baixos do que altos e mais dois golos nos últimos dois dias inúteis do torneio. “De alguém como Chiesa é legítimo esperar mais, não há raiva dele.” Então: “Qual é a qualidade de Chiesa? Mas você já viu Baggio e Totti correndo para frente e olhando para a bola como esse cara faz? Chiesa será um grande jogador de futebol quando perceber que joga como 11” e ainda: “Acreditei muito nele mas não se pode negar que, salvo lesão, não deu o salto de qualidade que se esperava (especialmente mentalmente).”

Os torcedores estão irritados: “A questão é: ele mostrou que merece quantias maiores como pede não, é verdade que a Juventus lhe ofereceu uma prorrogação temporária, sim, porque querem avaliá-lo com outro treinador. . Se ele não jogar, mais um ano será anulado e eles vão oferecer um acréscimo.” e também: “O jogador que não mudou nada desde a estreia, É um Candreva menos poderoso. Vive do rendimento para uma temporada boa, depois é sempre ruim (e os gols têm que ser pesados). “Sempre fui um grande jogador pela Fiorentina, mesmo antes da lesão.”

O partido pró-Bonucci está se alimentando

Há quem confie no ex-zagueiro: “Na minha opinião, neste caso, o Bonucci tem razão. Ele certamente sabe mais coisas do que nós…” Então: ““Ele cuspiu a verdade. Goste ou não, existem categorias.” E ainda: “Bonucci tem razão, ele tem 27 anos e deveria dar esse abençoado salto de qualidade e acima de tudo começar a ser mais humilde” e por fim: “Para mim, Bonucci tem razão.. mas o tempo de Chiesa na Juve já passou! .” Acabou! Alguém não está convencido de que continuará sendo uma prima donna… Adeus!!