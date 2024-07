Na segurança de Portugal, Guiqueres tornou-se a primeira escolha de Osimhen para o cargo

Romelu Lukaku Seria apenas o plano B Nápoles para substituto Por Victor Osimhen: Esta é a tese que surge depois das notícias vindas de Portugalonde a mídia está próxima Esportivo Falam do forte interesse dos Azzurri no sueco Victor Geoconsultas.

Napoli, Osimhen no encontro com Conte

Vencedor Osimhen Ele foi o primeiro jogador Nápoles Para acessar a coleção hoje Castelvoltornomas em futuro Ainda há muitas nuvens em torno do nigeriano: a sua despedida era uma conclusão precipitada há alguns meses, mas assim que o mercado de transferências abriu, ninguém bateu à porta de Aurélio ainda. De Laurentiis. lá item Preocupações com 130 milhões de euros Enquanto isso, conforme relatado pela Sky Sports, Osimhen também ficaria feliz em permanecer no Napoli para trabalhar com Antonio. com você.

Napoli, não é apenas Lukaku que substituirá Osimhen

Aurélio talvez esteja menos feliz De Laurentiis, que já tinha previsto libertar-se neste verão do salário máximo de 10 milhões de euros líquidos – o mais alto da história do Nápoles – concedido a Osimhen com a renovação do contrato assinado há poucos meses. No entanto, a administração italiana continua optimista quanto… Atribuído Osimhen continua a trabalhar para o seu sucessor: a mídia italiana continua a se referir a Romelu Lukaku Sendo a primeira escolha do Nápoles na era pós-Osimhen, mas chegaram hoje notícias contraditórias de Portugal a este respeito.

Talvez você possa estar interessado Mercado de Nápoles, Di Lorenzo permanece um mistério: Conte terá o seu Bongiorno e entretanto dá as boas-vindas a Osimhen no grupo

De Portugal: Napoli ainda está interessado no Geocris

CNNPortugal Na verdade, relatei o interesse do Napoli em Victor Geoconsultas Ele não é nada além de letárgico. O avançado sueco que levou o Sporting à conquista do campeonato com 29 golos PortugalEle permanecerá na mira do clube italiano, que sonha em trazê-lo ao Campeonato Italiano e colocá-lo no centro do ataque da equipe de Antonio Conte.

Não só isso, mas a mídia portuguesa também diz que o Napoli estará prontoExibições 70 milhões de euros para Geukeris: um valor elevado, ainda que não seja suficiente para pagar a cláusula de rescisão de 100 milhões de euros do contrato do sueco, mas pode vir acompanhado da contratação de alguns jogadores que possam interessar ao Sporting (Mário ) RoyJohn Simão). Em suma, após a despedida de Osimhen, os movimentos futuros dos Azzurri podem ser menos claros do que o que foi noticiado até agora.