Milão, ataque de Jerry Cardinale em Milão: cúpula de transferência com dirigentes

Ataque de Gerry Cardinale em Milão . 48 horas a partir de Os rossoneri ficaram impressionados . Chegou nas últimas horas Porque já está na Europa . Ele imediatamente deslizou para um Reunião fluvial Com eles A situação geral do clube . Do presidente Scaroni para Forlani e então Descarga E Moncada . Não é a primeira visita de verão de Cardinale, mas sua presença na cidade certamente existe proeminente Até porque em menos de três dias chegará toda a delegação rossonera, seus dirigentes e sua equipe uma viagem No Estados Unidos da América Em casa, disputará três luxuosos amistosos contra cidade , real Madrid E Barcelona.

Aparições anteriores de Cardinale no verão

A visita pode ser relevante mercadotalvez para elaborar diretrizes, e Planejamento De atividades para temporada Que começará em algumas semanas oficialmente. A aparição anterior de Cardinale em Milão no verão foi certamente tudo menos comum: dois anos atrásComemorei pela primeira vez Liga Italiana Em seguida, foram concluídas as negociações relativas à aquisição do clube. No ano passado ele assistiu das arquibancadas A despedida de Ibrahim ao futebol, Antes que a revolução motriz comece. Agora outra viagem para Milão, Talvez no momento mais importante e profundo revolução Nos últimos anos do clube rossonero.