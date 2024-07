Selfie com João Félix decapitado

A insatisfação dos adeptos portugueses em relação a João Félix, que falhou o pontapé de grande penalidade frente à França, que provocou a sua exclusão do Campeonato da Europa, não diminuiu. Assim, a foto memorial foi transformada com a imaginação do jogador em uma etapa obrigatória, uma zombaria indelével.

A eliminação do Europeu devido a um penálti cobrado ao poste acabou por ser decisiva para a passagem à fase seguinte: aconteceu nos quartos-de-final entre Portugal e FrançaA seleção portuguesa foi obrigada a abandonar o campo do Volksparkstadion, em Hamburgo, de cabeça baixa e perdeu nos pênaltis. O erro de onze metros de João Félix foi fatal Que o técnico Martinez apresentou aos 106 minutos do prolongamento, à luz dos pênaltis. Um erro que os torcedores portugueses não esqueceram ao zombar do jovem de 24 anos do Atlético de Madrid com uma fúria recente que se tornou viral: Tire uma selfie com sua silhueta sem cabeça.

O erro de João Félix contra a França

Depois de um empate 0-0 durante 120 minutos, o encontro entre França e Portugal foi decidido a 11 metros, e de facto, quase instantaneamente. Porque o terceiro pênalti cobrado pela seleção portuguesa foi decisivo, foi mal executado por João Félix Acertou o poste à direita de Mike Minyan: O remate que levou à eliminação de Portugal e à qualificação da França para as meias-finais. Não adiantou o desespero do jogador no momento seguinte à cobrança de pênalti, nem o desespero de Ronaldo e seus companheiros na despedida do Europeu. A raiva e o cinismo aumentaram em Portugal, até à recente raiva contra João Félix

Autorretrato com a silhueta sem cabeça de João Félix

Assim, a raiva e a frustração dos adeptos portugueses levaram a uma explosão nas redes sociais contra um dos talentos mais brilhantes da última geração do futebol português, mas que sempre perdeu o salto final de qualidade. E O pênalti falhado pode se tornar uma marca indelével no campeão que assim permaneceu apenas no papel.

O que confirma a humilhação a que João Félix foi submetido pelos seus compatriotas é um videoclip agora amplamente divulgado, no qual Diferentes fãs se revezam tirando a clássica selfie na frente de seus recortes de papelãoEle cresceu com todos os seus companheiros da seleção nacional. É uma pena que a casa de João Félix tenha sido vandalizada. Ele cortou a cabeça dela desafiando o delito que se abateu sobre ele no futebol: Mais um item que muitos devem parar, entre carrancas e gestos sarcásticos, para serem imortalizados com o que resta daqueles que traíram uma nação inteira por onze metros.