Zaniolo empatou no final do primeiro tempo

19:20

48′ – final do primeiro tempo

Após o empate para o Sacchi Roma, o final do primeiro tempo apita. Um empate entre Verona e Roma no primeiro tempo.

19:18

47′ – Roma empata com Zaniolo

A Roma empatou com Zaniolo. Intervém no contra-ataque da Roma com Camara: o guineense da esquerda lança Abraham, que primeiro procura o golo mas encontra o poste. Cuidado com Zaniolo para pular na torneira e jogar a bola na rede.

19:06

35′ – falta feia sobre Zaniolo, Davidowicz. expulso

Erro grave de Davidowicz, O autor do gol em Zaniolo. O jogador inseriu um arquivo Estica a perna no joelho do talento Giallorossi sem bater na bola. Depois de verificar a tela de Var, Sacchi puxou a vermelha.

18:57

27′ – Gol do Verona com Davidovich

Recurso Hellas. Um remate à distância de Varone, Davidowicz na área conseguiu tocar na bola, mudar a trajectória da bola e apanhar Rui Patricio no contra-tempo. Confira Var para posição de impedimento de Henry na frente da pista da bola.

18:51

21 ‘Ibrahim ainda é perigoso

Outra tentativa de Abraão: Em um cruzamento da direita de Karsdorp, o inglês conseguiu encontrar a bola com a cabeça, mas a esmagou muito sem encontrar a cara do gol. Pontapé de baliza apenas para o Verona.

18:49

19′- O erro fatal de Ibrahim

Um erro flagrante das redes vazias de Tammy Abraham. Giallorossi contra-ataca com Karsdorp a servir Abraham com um passe em profundidade na área: o inglês Monteppo salta e encontra não o espelho da baliza, mas apenas o poste exterior.

18:46

16′ – Primeiro chute a gol do Verona

Baseado em galão O primeiro chute a gol. O meio-campista de 25 metros tentou verdadeiramentedesviou pela perna de Smalling e acabou no meio da porta onde ela estava bem posicionada Roy Patricio.

18:38

8′ – VERONA PERIGOSA

Hellas trabalho e perto de recurso. Ele saiu do flanco direito primeiro com Varoni entrando na área, depois com Kalloni que mandou um cruzamento rasteiro para o chão no meio sem encontrar um atacante que acertasse o gol.

18:36

6′- Ataques ciganos

A altura do centro de gravidade e a posse de bola: lá Equipe por Mourinho faz uma partida Procurando um emprego vencedor para Zaniolo E a lbrahim.

18:30

0′ – a partida começa

Apito para começar o jogo, comece Verona Roma Com a primeira bola que a equipa de Mourinho derrotou esta noite com a camisola branca e calção vermelho.

18:12

Zaniolo: “Quero marcar”

Nikolo Zaniolo Fale com o microfone de Dazen antes da partida Leia tudo

17:54

Verona Roma, uma equipe em campo para aquecer

As duas equipes entraram em campo em Bentegodi para começar aquecimento antes da partida.

17:45

Verona, dez pontos a menos

Verona tem 10 pontos a menos (5 vs 15) em comparação com os primeiros 11 dias do último torneio: É a maior diferença negativa neste momento do torneio entre as duas equipes na Serie A 21/22 e na Serie A 22/23.

17:30

Verona Roma, escalações oficiais

Verona (3-4-2-1): Montebu. Davidovich, Gunter, Ceccherini; Faraós, Veloso, Tamesi, Depaoli; Hongla, Calon; Henrique.

Disponível: Igreja, Pirelli, Berardi, Magnani, Terracciano, Heine, Cabal, Solmana, Brasilic, Djuric, Lasanha.

Treinador: Salvatore Boquete.

Roma (3-4-2-1): Roy Patrício; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Kristanti, Kamara, Zalowski; Zaniolo, Pellegrini; lbrahim.

DisponívelSvilar, Boyer, Kumbula, Fina, Celik, Trippi, Buff, Matic, Belotti, Shumorodov, El Shaarawy, Vulpato.

Treinador: Mourinho.

17:15

Ibrahim procura um terceiro golo

Tammy Abraham Tem o mesmo idêntico fruta Alcançar o último campeonato após os primeiros 11 dias: marcou dois gols (mesmo que no campeonato de 21/22 tenha acertado três madeiras nesta fase da competição); Em particular, mesmo na última Serie A nas cinco partidas que aconteceram em outubro, ele não marcou nenhum gol (neste mês ele não marcou nenhum gol em quatro).

17:11

Roma em Bentegodi

lá Equipe Gelorossi Ele chegou em campo e agora está em campo para reconhecimento.

17:00

Roma procurando pôquer

Roma vem de Três vitórias consecutivas fora de casa na Série A italiana Ele não soma pelo menos quatro na Premier League fora de casa desde a final do Campeonato 2019/20 (o torneio terminou entre julho e agosto).