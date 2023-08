Onde ver a Série A no exterior: todas as informações

Onde assistir a Série A no exterior – lá Série A TIM 2023/2024 See More Ele se prepara para ser titular e proporcionar aos torcedores, como nas temporadas passadas, grandes partidas, atuações e transformações. Na temporada passada, eles terminaram 150 mil Número de horas de cobertura das partidas, incluindo transmissões ao vivo, transmissões adiadas, destaques, revistas e replays, com aumento de 10% em relação ao torneio 2021/2022. mais do que 475 milhões os espectadores seguiram liga TIM 2022/2023, com crescimento de 35% na Ásia e 18% na Europa em relação ao ano anterior.

Regiões que registraram o maior crescimento em termos de público Em comparação com a temporada 2021/2022, estes foram Arménia, Bielorrússia, Geórgia, Moldávia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turquemenistão, Uzbequistão e Bálticos, com um aumento total de 137%, seguidos pelos Bálcãs (Bósnia e Herzegovina, Croácia, Kosovo, Montenegro, Macedónia do Norte, Sérvia e Eslovénia) com um crescimento de 89% e de Portugal, que registou +73% de espectadores.

esses sou eu locutor de rádio Quem vai transmitir a Serie A TIM 2023/2024:

Onde ver a Série A no exterior, Europa

AMC: Hungria

ARENA SPORT: Bálcãs (Bósnia e Herzegovina, Croácia, Kosovo, Montenegro, Macedônia do Norte, Sérvia, Eslovênia)

A1 e bTV: Bulgária

beIN SPORTS: França, Andorra, Mônaco, Dom Tom

BLUE SPORT e SKY: Suíça, Liechtenstein

BT SPORT: Reino Unido, Irlanda

CBC SPORTS: Azerbaijão

Charlton Um: Israel

C MAIS ESPORTE: Suécia e Finlândia

Cosmota: Grécia

CYTAVISION: Chipre

dazen The ONEFOOTBALL: Alemanha, Áustria

The ONEFOOTBALL: Alemanha, Áustria DIGI SPORT, PRIMIA SPORT, ORANGE SPORT: Romênia

Onze esportes: Bélgica, Luxemburgo, Polônia

MatchTV: Rússia

MEGOGO: Ucrânia

Melita: Malta

Movistar +: Espanha, Andorra

NOVA SPORT e PREMIER SPORT: República Tcheca e Eslováquia

NTRK: Uzbequistão

Silk TV: Geórgia

SPORT TV: Portugal

S SPOR: Turquia, Armênia, Bielorrússia, Geórgia, Moldávia, Cazaquistão, Quirguistão, Tadjiquistão, Turcomenistão, Uzbequistão

S SPOR e TV3: Báltico (Estônia, Letônia e Lituânia)

Sim: Islândia

Telint: Bélgica

TV2: Dinamarca

VG: Noruega

Vivaro Media: Armênia

Zigo: Holanda

Onde assistir a Série A no exterior, nas Américas

CBS: EUA, Bermudas, Ilhas Virgens, Porto Rico

ESPN: América do Sul (Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Ilhas Geórgia do Sul e Sandwich do Sul, Ilhas Malvinas, Paraguai, Peru, Uruguai, Venezuela); América Central (México, Belize, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicarágua, Panamá, República Dominicana); Caribe (Aruba, Anguilla, Antígua e Barbuda, Bahamas, Bank of Bajo Nuevo, Barbados, Bonaire, Cayman, Curaçao, Dominica, Jamaica, Granada, Guadalupe, Guiana, Guiana Francesa, Ilha Navassa, Ilhas Clipperton, Martinica, Montserrat, Saba St Barthelemy, St. Eustatius, St. Kitts and Nevis, St. Martin, St. Vincent and the Grenadines, St. Lucia, Suriname, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos)

FUBO TV e TLN: Canadá

Onde ver a Série A no exterior, Ásia e Oceania

beIN SPORTS: Austrália, Nova Zelândia e Sudeste Asiático (Brunei, Camboja, Filipinas, Hong Kong, Indonésia, Laos, Malásia, Singapura, Tailândia e Timor-Leste)

CCTV, IQIYI e MIGU: China

DAZN e ECLAT: Japão

CEPAL: Coréia

Elta: Taiwan

Ghazi TV, Nagorik TV, Rabbit Hole: Bangladesh

HTV e VTVCAB: Vietnã

ICE SPORTS e ICE TV: Maldivas

MACAU TV Cabo: Macau

SPS PRIME: Mongólia

VIACOM 18: Subcontinente Indiano (Índia, Bangladesh, Butão, Nepal, Paquistão, Sri Lanka)

Onde assistir a Série A no exterior, África Subsaariana

SUPERDESPORTO: África Subsaariana (Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Cabo Verde, Chade, Comores, Congo, Costa do Marfim, Eritreia, eSwatini, Etiópia, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Quênia, Lesoto, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Ilhas Maurício, Mayotte, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Níger, Reunião, Ruanda, Santa Helena e Ascensão, São Tomé e Príncipe, Senegal, Seychelles, Serra Leoa, África do Sul , Tanzânia, Togo, Uganda, Zimbábue, Zâmbia)

CANAL + AFRIQUE: Países francófonos da África Subsaariana (Benim, Burkina Faso, Burundi, Camarões, Cabo Verde, Chade, Congo, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Mali, Níger, África Central República Democrática do Congo, Ruanda, Senegal, Serra Leoa, Togo)

Haverá também uma partida gratuita por dia de jogo nacional em países selecionados, como Gana, Quênia, Malawi, Nigéria e Seychelles.

Onde assistir a Série A no exterior, Oriente Médio e Norte da África

Abu Dhabi Media e STARZ PLAY: Argélia, Arábia Saudita, Bahrein, Chade, Egito, Emirados Árabes Unidos, Djibuti, Jordânia, Irã, Iraque, Kuwait, Líbano, Líbia, Marrocos, Mauritânia, Omã, Palestina, Catar, Somália, Sudão, Sudão do Sul, Síria, Tunísia, Iêmen.

Em alguns países, as transmissões das partidas também são combinadas com trechos, clipes e destaques transmitidos em plataformas lineares e digitais.