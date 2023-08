Clubes em Kostic e que gostam de Iling

Turim – A mudança para assuntos oficiais transferiu para Max Allegri uma lista de trinta jogadores. Ontem, aliás, chegou a despedida oficial de Rouvella à Lazio por empréstimo de dois anos com obrigação de compra, pendente do preto e branco com uma fórmula semelhante à de Pellegrini.

Mas a equipe da Juventus precisa de mais terapia de emagrecimento. Para dar ao treinador um corpo de trabalho gerenciável durante a temporada, para aliviar a folha de pagamento e, assim, piscar ao entrar no ‘último minuto’. E isso no que diz respeito ao saldo de redundâncias à margem do projeto de arte: não apenas Bonucci, mas também Frabutta (Barry e Palermo em seu encalço) e Bjaca (As estradas externas são muito mais quentes do que as de Pisa).

Juventus Market, a nova sirene de Kostic

Entre os destaques da ação neste verão quente entre Estados Unidos e Continassa, as jogadas mais realistas registradas nos últimos dias resultaram em um quadro Philip Kostek. O lateral sérvio fez a sua primeira época em Turim a corresponder às expectativas, impulsionado por três golos e 11 assistências, mas – na ausência do crescimento convincente de Cambiasso -, 30 anos de Kragujevac é impróprio para consumo. Justa e única, é claro, em troca de uma oferta considerada justa, senão totalmente vantajosa. Uma oferta de nada menos que 20 milhões, resumindo, quanto a Juventus pediu a quem bateu à porta nas últimas horas: Nottingham da Premier League e Wolfsburg da Bundesliga, mas também alguns corretores em nome – Isso é o que sem medo – Arábia Saudita.