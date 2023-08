Spalletti treinador da seleção: o anúncio é amanhã

Luciano Spalletti disse “sim” à seleção, e a Fifa planeja anunciar “sim” amanhã. Foram horas um pouco agitadas, mas o céu clareou ontem à tarde, anunciando tempo claro iminente. Hoje, depois de muitos telefonemas, ele se encontrará com o presidente da Federação, Gabriele Gravina e Spalletti: frente a frente, será mais fácil apertar as mãos, esclarecendo as dúvidas e dificuldades que acompanharam o acordo. A apresentação de segunda-feira em Roma parece provável. Ontem na Via Allegri houve comoção em vista de uma possível coletiva de imprensa na Câmara do Conselho Federal, aquela dedicada a Paolo Rossi.

tormento – No entanto, ontem de manhã o treinador parecia um pouco irritado com Gravina, se não desconfiado. A vontade e o entusiasmo de ser treinador não foram postos em causa desde o primeiro contacto com o patrão. No entanto, no início do dia, Gravina ouviu Spalletti ainda lutando com seus pensamentos. A condição a ser paga pela dispensa do Napoli criou um ambiente desagradável para o treinador que se sentiu quase “ameaçado”, sobretudo pela impossibilidade de iniciar o seu mandato com a calma e o consentimento necessários. Esse foi o sentimento de quem reiterou todo o apoio possível a ele em caso de desentendimento com De Laurentiis. Mas não havia porta para desabar: Spalletti estava escancarado há algum tempo. Para ele, tornar-se treinador da Itália é uma premissa “romântica” e prestigiosa. Uma oportunidade para não ser perdida. E assim, com o passar das horas e das comunicações posteriores, as suspeitas diminuíram.

gravina hoje – A reunião de hoje com Gravina será uma oportunidade para resolver isso de uma vez por todas. E finalizando os últimos detalhes sobre o contrato que acompanhará o treinador até – esperançosamente – a Eurocopa 2024, e depois a Copa do Mundo 2026, a partir de 1º de setembro, ou no dia seguinte o árbitro de Montecarlo que decidirá se é a vez de Spalletti. , ou para Inzaghi, ou para Guardiola, favorito ao título de melhor treinador da UEFA no ano passado. READ Renato Sanchez, Roma insiste em empréstimo. notícias do mercado de transferências

Supervisor – O presidente falou ainda ao futuro treinador sobre o seu papel como superintendente das três principais seleções nacionais, dos seniores aos sub-20, passando pelos sub-21: o “nicho” que estava definido para Mancini e que Spalletti viria a manter, para ter sempre uma visão mais completa dos materiais a trabalhar, nele, com possibilidade de transferência contínua de forças entre uma equipe e outra. Apenas o discurso sobre a tripulação foi mencionado: hoje falaremos sobre isso com mais detalhes, mas não haverá surpresas. Ele trabalhará com Spalletti, seu adjunto “histórico” Marco Domenechini, o técnico esportivo Francesco Senati, o assistente técnico Ben Daniele Baldini e Alessandro Bani, ou ambos. As seleções federais confirmadas, especificamente Andrea Barzagli – que cuidará da fase defensiva – e o estrategista Antonio Gagliardi. Gigi Buffon confirmou que será o chefe da delegação. Para avaliar os cargos do técnico da equipe, Lelli Oriali, e Alberto Pollini, na gestão de Mancini, nomeou o técnico adjunto.

links – A partir de segunda-feira, Spalletti vai mergulhar de cabeça no novo cargo, sabendo que terá pela frente dois prazos importantes: nos dias 9 (na Macedônia do Norte) e 12 (em San Siro, contra a Ucrânia) a Itália disputará grande parte das eliminatórias da Copa ‘Europeu. Fá-lo-á certamente com a cabeça limpa dos desperdícios acumulados nos últimos dias devido às divergências decorrentes da posição intransigente do presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, relativamente à cláusula (“escalada”: a 1 de setembro equivalerá a 2,5 milhões de euros) presentes no contrato com o Napoli.