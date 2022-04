Emocionante do Qatar – James Rodriguez está perto de regressar à Europa, aqui estão os destinos potenciais

explodiu em Brasil 2014 Copa do Mundo, James Rodriguez parecia ser a nova estrela em ascensão no futebol mundial.

O Campeonato Mundial vai parar nas quartas de final. para ele Colômbiana verdade, será eliminado nas quartas de final pelos meus anfitriões Brasil.

este mundo mesquitas Perto do artilheiro e de um desses gols, ele marcou o primeiro de dois gols no golUruguaivalerá a pena Prêmio Puskás da FIFA para o ano de 2014.

Do Porto a Madrid via Munique

Aventura James Rodríguez Na Europa começa muito antes da Copa do Mundo no Brasil. para rastreá-lo de Banfieldna verdade, é Porto Em 2010. Com o Dragão Começará a aparecer no futebol europeu e os primeiros títulos chegarão a Portugal: três Campeonatos Portugueseseu para Taça de Portugal que isso Liga Europeia com seu compatriota radamelo Falcão. Após três anos de sucesso, o monge Ele decide comprá-lo e mesmo que a taça não chegue ao principado, a temporada maravilhosa sendo disputada ao lado do mundo maravilhoso facto Madri Investir 80 milhões para protegê-lo. Viva nas vicissitudes de Madrid. A princípio está no coração do jogo, apenas para perder peso gradualmente nas paradas merengue. Esta interrupção paga um preço alto embora Liga dos Campeões que isso lega No quadro de avisos, é enviado por empréstimo para Bayern monge.

para mim Bayern encontrar novamente Ancelotti Ele só queria isso inteligente Brancos. No entanto, o técnico italiano foi logo absolvido e, após o término do período de empréstimo de dois anos, os bávaros decidiram não levá-lo de volta e devolvê-lo ao facto. Ao regressar a Madrid é apenas um reforço e, no final da época, decide despedir-se de uma vez por todas para Casa Branca. oEvertonOnde ele se senta no banco Carlito Ancelotti. mesmo com doce O colombiano começa muito bem, só para cair na hierarquia com a chegada Rafa Benitez.

Leia também -> AC Milan, o ponto no mercado de transferências

Um ano no Qatar e com vontade de regressar, aqui estão os seus potenciais destinos

Outro fracasso em um clube europeu o levou a se despedir do velho continente e se casarRyanum clube do Catar onde em poucos meses cancelou cinco partidas e um gol. mesquitas Agora ele parece pronto para retornar aos campos europeus.

O colombiano não é mais tão jovem, mas está convencido de que ainda pode dar muito no futebol importante. Parece lá derby turco Com Galatasaray E Fenerbahçe Pronto para uma batalha de classe ’91 envolvente.

Leia também -> Juventus – Morata: “Queremos jogar a final da Copa da Itália”

No entanto, o sonho da fantasia é pousar em um tribunal Chulo Simeone Assim, de volta à Espanha novamente um Madri Mas desta vez do lado de historiadores concorrentes.