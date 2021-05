O 500º aniversário da morte de Da Vinci, tudo pronto para receber prêmios escolares

Em 2019, por ocasião da celebração do 500º aniversário da morte de Leonardo da Vinci, a Universidade de Molise através do Collegio Leonardesco di Ateneo – Arte Scienza Técnica em cooperação com a secretaria escolar regional de Molise – Ele promoveu o concurso “O gênio de Leonardo e sentindo a herança do seu pensamento”. Tem como objetivo proporcionar uma nova leitura para o artista e destacar os aspectos inovadores de sua obra e patrimônio cultural.

A reflexão sobre sua genialidade leva ao cerne desta iniciativa: a conclusão do pensamento de Leonardo não é como uma coleção de habilidades diferentesMas, como efeito de uma ligação intrínseca entre arte e tecnologia, entre a precisão da observação do mundo natural e o poder criativo do artista, resultado surpreendente de uma simbiose quase única entre cultura humana e tecnologia científica.

A competição é direcionada a alunos do ensino fundamental, primeiro e segundo anos, e escolas governamentais e iguais, de segundo grau, Individualmente ou coletivamente, sob a coordenação de um professor-tutor, ele forneceu um calendário de encontros com estudiosos, especialistas e defensores do debate cultural para refletir juntos sobre o legado e a obra de Leonardo Da Vinci sobre as perversões associadas à história da ciência. , arte, tecnologia e pensamento do Renascimento. Os alunos podem participar produzindo um dos seguintes tipos de papel:

Vídeo – Vídeo de criação de um artefato inédito baseado no projeto Leonardo, máximo de três minutos em formato mp4. Fotografia Desenvolvimento de uma exposição composta por no máximo dez fotos em formato jpg. Esclarecimento – Desenho a lápis ou carvão, que também pode ser organizado como animação. trabalho artístico Criação de uma escultura, desenho ou outra obra de arte.

A cerimónia de entrega dos projectos, que só pode ocorrer agora devido aos efeitos da epidemia, terá lugar na terça-feira 25 de Maio, às 11 horas, na Aula Magna da universidade na presença do Presidente da Universidade Luca Brunese , e a Diretora da Escola Municipal de Campobasso e Isernia, Maria Luisa Forte.

O evento encerra o ciclo de eventos planejado pela Molise University com a participação do Centro Interuniversitário de Pesquisa O “Simpósio sobre a História da Ciência”, sediado na Universidade de Bari Aldo Moro, que assistiu a conferências em universidades associadas como a Universidade de Basilicata com o simpósio “Leonardo o Arquitecto”, a Universidade de Salento e o Museu Leonardo em Galaton com um workshop na Universidade de Fogia com o simpósio “Leonardo e as ciências do novo renascimento”, bem como os simpósios que foi organizado por professores da Universidade de Molise sobre “O legado de Leonardo” no clássico colégio de Campobasso Mario Pagano.

O Departamento Leonardsk do Sistema de Museus UniMol “Modisa” localizado no terceiro edifício multifuncional, sede do Departamento de Agricultura, Meio Ambiente e Alimentação, também participa dessa via de conhecimento do gênio de Leonardo. É um espaço museológico dedicado à reconstrução de alguns protótipos das principais máquinas desenhadas por Leonardo da Vinci. Escolas e interessados ​​podem visitar o local mediante reserva ([email protected])

Hoje será transmitido ao vivo no canal universitário do YouTube – recomenda-se se inscrever no canal para acompanhar o evento: www.youtube.com/unimolise