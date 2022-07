Campus de verão inovador em Cardinale: ciência, arte e música

Inovador e único, o Summer Campus foi apresentado ao Cardinale nos dias de hoje SciArMuverão em CiênciasE a arte E a Música. Em particular, de 8 a 26 de agosto, a vila será transformada em uma grande e divertida sala de aula, para receber crianças de 5 a 11 anos, para moradores de Cardinale, com emocionantes atividades educativas lideradas por profissionais de várias disciplinas.

laboratório Ciênciaseditado por Josué Costa (Pesquisadora de Química – Universidade de Catanzaro Magna Græcia), quer tentar fortalecer a cultura científica no mundo das crianças por meio de modelos que possam estimular a tendência à descoberta e à experimentação, ampliando suas habilidades e conhecimentos científicos, graças às atividades que preferem. sua participação direta. Toda criança pode ser um grande explorador, mas para formar grandes cientistas devemos estimular sua curiosidade para que possam experimentar a maravilha de cada pequena descoberta. O principal objetivo deste workshop é despertar a curiosidade e a imaginação das crianças graças às experiências que recebem e estimular o seu interesse pela ciência, o ambiente e a prevenção, bem como o seu impacto no mundo que nos rodeia.

Três nomeações, por Calliope – Um olhar sobre a arteserá dedicado aarte Uma viagem no tempo entre a narração e as habilidades manuais. Partimos de Riace Bronzes, o ícone da Calábria, para chegar à arte mais moderna e cosmopolita com Kandinsky e Keith Haring. Graças aos artistas falaremos sobre música na arte, ritmos, criatividade livre e irmandade.

Finalmente, o fio condutor de um laboratório Música Seria uma redescoberta dos instrumentos musicais da tradição agrícola e pastoral da Calábria, liderada por Andrea Brissi e Christian Ferlaino Da associação Felici & Conflenti para redescobrir o passado do passado para construir um futuro ambientalmente sustentável. A união desses dois temas leva a uma restauração das tradições calabresas e à conscientização das questões ambientais e da reciclagem. Em particular, durante a oficina, será planejada a construção de instrumentos musicais e acústicos de tradição calabresa com materiais naturais (juncos, bolotas, folhas, discos, pedaços de madeira) e objetos muito especiais que podem ser jogados fora (jarras, copos de papel).