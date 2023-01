Enxaqueca em mulheres, os especialistas disponíveis no Hospital Treviglio

Fundação Onda, Observatório Nacional da Saúde da Mulher e do Género, em O dia 31 de janeiro inclui os Hospitais Bollini Rosa para promover a primeira edição do Open Day (H) dedicado à enxaqueca, que oferece serviços gratuitos à população.

Fundou Bergamo West Participe no dia em que será realizado um ponto de informação Terça-feira, 31 de janeiro, das 14h30 às 16h30 no Ambulatório de Treviglio (área de refresco); Acesso gratuito a pedidos, indicações clínicas e conselhos. Os médicos do CC de Neurologia vão distribuir uma brochura informativa às mulheres assistidas e indicar-lhes os métodos de diagnóstico e tratamento mais adequados.