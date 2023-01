O cometa neandertal está se aproximando, é mais fraco do que o esperado

O cometa neandertal, que visitou a Terra há cerca de 50.000 anos na época de nossos primos, está se aproximando da Terra e nos próximos dias deve cruzar o limiar que o torna visível a olho nu. No entanto, será menos fácil de detectar do que se pensava anteriormente. “As últimas imagens mostram que é um pouco mais fraco do que o esperado, então o uso de binóculos ainda é recomendado”, disse Paolo Volpini, da União Italiana de Astrônomos (UAI), à agência de notícias italiana ANSA.

“Além disso, é importante encontrar um local de observação o mais livre possível de poluição luminosa”, acrescenta o astrofísico Gianluca Massi, chefe do Projeto Telescópio Virtual. De qualquer forma, os entusiastas poderão aproveitar a passagem do Cometa ZTF (C / 2022 E3) graças às muitas iniciativas de astrônomos e astrônomos amadores: O projeto Virtual Telescope planeja um webcast ao vivo no dia 2 de fevereiro, a partir das 5h00. hora italiana, enquanto o programa educacional do Instituto Nacional de Física Atrófica (ENAF) EduInaf, em colaboração com a Uai, organiza uma transmissão ao vivo na noite de 30 de janeiro, a partir das 21h00.

Também serão apresentadas as mais belas imagens do cometa feitas pelos participantes da campanha de astrofotografia “Cometa Entre as Estrelas do Inverno” promovida pelo EduInaf e Uai. Na mesma noite e imediatamente a seguir, também estão programados eventos em observatórios em toda a Itália administrados pelas delegações da Uai. O cometa C / 2022 E3 (ZTF) estará em sua distância mais próxima da Terra em 1º de fevereiro às 18h11, horário italiano, passando a cerca de 42 milhões de km.