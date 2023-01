Uma proteína que torna o câncer de pele mais agressivo – The Medicine

(ANSA) – Roma, 10 de janeiro – Uma pesquisa realizada pela Queen Mary University of London, King’s College London e Francis Crick Institute identificou uma proteína que torna o melanoma, o tipo mais mortal de câncer de pele, mais agressivo e dá às células cancerígenas a capacidade de mudar a forma do núcleo – uma propriedade que lhes permite migrar e se espalhar por todo o corpo. A proteína é chamada LAP1 e níveis aumentados estão associados a um pior prognóstico em pacientes com câncer. No estudo, publicado na revista Nature Cell Biology, a equipe estimulou células de melanoma agressivas e menos agressivas em experimentos de laboratório a migrarem por poros de uma membrana artificial menor que o tamanho de seu núcleo. As células agressivas vieram do local da metástase no paciente com melanoma, enquanto as células menos agressivas vieram do tumor original ou ‘primário’ do mesmo paciente.



A imagem realizada após os experimentos de migração mostrou que as células agressivas foram capazes de se mover através dos poros com mais eficiência do que as células menos agressivas, formando protuberâncias na borda de seus núcleos. Análises genéticas de células de melanoma revelaram que as células agressivas que formaram essas protuberâncias tinham níveis mais altos da proteína LAP1, localizada dentro da membrana que envolve o núcleo (chamada envelope nuclear). O autor principal, Jeremy Carleton, conclui: “Atualmente, não há drogas que visem diretamente o LAP1, portanto, olhando para o futuro, gostaríamos de procurar maneiras de atingir essa proteína e o inchaço do envelope nuclear, para ver se isso pode ser evitado”. desenvolvimento de câncer de pele”.



(Lidando).