As temperaturas subiram 1,2 graus desde a era pré-industrial. aqui porque

Aquele verão de 2022 foi realmente esquentar E secoTodos nós notamos. mas agora ciências Isso nos diz outra coisa: foi o verão mais quente já registrado na Europa. Também explica o porquê: dióxido de carbono emAtmosfera Não foi maior do que isso nos últimos dois milhões de anos, 417 partes por milhão. E a culpa é nossa: lançamos gases do efeito estufa no ar e queimamos combustíveis fósseis a toda velocidade.

Temperatura recorde na Europa

Neste momento, as temperaturas médias são 1,2 graus superiores aos níveis pré-industriais: é quase hora de ultrapassar o limite que estabelecemos com o Acordo de Paris e Glasgow ’26, 1,5 graus. Todos esses números alarmantes foram fornecidos pelo Copernicus, o Programa de Observação da Terra da União Européia. Um centro de pesquisa que explora a rede de satélites e levantamentos terrestres da União Europeia. Como todos os anos, publicou seu relatório global sobre os destaques climáticos para 2022. Os resultados foram decepcionantes. Vamos começar com o verão do ano passado na Europa.

Temperaturas

É o mais quente já registrado no continente desde que foram feitas pesquisas científicas, ou seja, desde a segunda metade do século XIX. Também superou o verão de 2021, que quebrou todos os recordes. Por outro lado, todo o ano de 2022 foi o segundo ano mais quente da história na Europa e o quinto no mundo. Mas mesmo as outras estações não brincavam sobre o último ano no antigo continente. O outono de 2022 foi o terceiro mais quente já registrado na Europa, superado apenas por 2020 e 2006. As temperaturas do inverno foram cerca de 1 grau mais altas que a média, tornando os invernos entre os 10 mais quentes. De acordo com a Copernicus, a temperatura da Europa aumentou mais do que o dobro da média global nos últimos 30 anos, com a taxa de aumento mais rápida de qualquer continente do mundo. Vários países do oeste e do sul da Europa registraram suas temperaturas mais altas desde pelo menos 1950.

Resultados

Todos nós já vimos os resultados: ondas de calor, danos à saúde, secas, danos às plantações, incêndios florestais e danos à natureza. Mas isso não significa que as coisas tenham corrido melhor em outros continentes. Ondas de calor e secas atingiram o Paquistão, a Índia e a China. O Paquistão também sofreu inundações frequentes em agosto, que mataram milhares de pessoas. E como se isso não bastasse, o gelo do mar Antártico atingiu a extensão mínima nos últimos 44 anos, e por 6 meses manteve níveis recordes (negativos, infelizmente).

as razões

Há apenas uma razão para esse calor excepcional em todo o mundo: os gases de efeito estufa emitidos pelas atividades humanas. A concentração média de dióxido de carbono na atmosfera em 2022 foi de 417 partes por milhão (ppm), alta de 2,1 partes por milhão em relação ao ano anterior. A concentração média de metano atingiu 1.894 partes por bilhão (partes por bilhão), um aumento de 12 partes por milhão em relação a 2021. Para ambos os gases, essas são as maiores concentrações registradas por satélites e os níveis mais altos em mais de dois milhões de anos para o carbono. dióxido e para o carbono. Mais de 800.000 anos de metano. Em suma, apesar das declarações dos governos sobre o combate à crise climática, as emissões não estão diminuindo e o aquecimento global está avançando.

a situação

Copérnico revela que a temperatura média global em 2022 foi 1,2 grau superior à do período pré-industrial (1850-1900). 2022 marcou o oitavo ano consecutivo de temperaturas mais de 1 grau acima dos níveis pré-industriais. O Acordo Climático de Paris espera manter a temperatura dentro de 2 graus da média de 1850-1900, e a Copa de Glasgow 26 baixou esse limite para 1,5 graus. Mas esse limite quase foi atingido e está quase na hora de superá-lo. O único consolo para este quadro negro de Copérnico vem da Organização Meteorológica Mundial (OMM), que revela que o buraco na camada de ozônio fechará em duas décadas. O buraco não tem nada a ver com o clima, mas dá um sinal de esperança. O problema do ozônio foi resolvido pela humanidade com a eliminação dos CFCs usados ​​nos refrigeradores. Em uma escala muito maior, até mesmo a crise climática pode ser resolvida com a eliminação dos gases de efeito estufa. Basta fazer o esforço.