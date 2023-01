Lista publicada por uma conhecida revista médica

Publicamos uma lista muito longa na qual declaramos mais de 100 drogas nocivas, ou melhor, elas foram julgadas não totalmente úteis.

Estamos numa época que sofre com a escassez dos remédios mais simples e notícias de tratamentos que prometem milagres. eles não estão faltando controvérsiaaDas vacinas da Covid que podem causar câncerque é realmente uma bagunça.

Neste artigo focamos especificamente na lista de medicamentos revelada pela revista médica prescrever. Essa realidade lida com saúde e tratamentos médicos, medicamentos e tecnologias. Todos os anos ele cria e atualiza a lista e indica os medicamentos usados “Eles devem ser evitados porque são considerados mais perigosos do que benéficos para as pessoas“.

A hipótese já causa alguma preocupação. Mas novamente É melhor que alguém tenha o cuidado de informar as pessoas adequadamente, para que elas possam escolher o tratamento mais adequado junto com o médico assistente. Infelizmente, mesmo que a ciência tenha dado grandes passos, ainda não existem curas definitivas, milagrosas ou universais.

E talvez estejamos começando a entender, por trás do marketing de drogas – ou pela sua falta como acontece hoje – Há também razões financeiras.

a Informações reveladas pela revista médica prescrever eles são embora considerado confiável. A verdade é independentePortanto, é autossustentável Não tem conflitos de interesse Nota econômica. A equipe que trabalha nesta realidade é altamente especializada e utiliza métodos inovadores e confiáveis. Então vamos descobrir Que medicamentos pode realmente ser melhor não tomar.

“Mais de 100 drogas ruins”, aqui está a lista divulgada pela Precrire

Lembramos que a lista de medicamentos considerados mais prejudiciais do que curativos é Pode ser acessado por qualquer pessoa na página oficial da revista médica.

nós Apresentamos um resumoPara ajudar os leitores a saber se um medicamento “de risco” é um medicamento contínuo. As informações a seguir são simplesmente úteis e qualquer pessoa que tenha alguma dúvida é incentivada a falar com seu médico. Só essa figura, de fato, conhece bem seus pacientes e os remédios do mercado. Assim, ele poderá prescrever o tratamento mais adequado de acordo com a situação.

Os medicamentos listados na revista também são usados ​​na Itália. Entre as atualizações, adicione Proteína de amendoim, roxostat e tintura de opiáceos.

a proteína de amendoim Eles reduziram os sintomas de alergia a esse ingrediente, mas apenas em alguns testes. As pessoas que tomaram a droga depois disso tiveram que lutar com umOutros tipos de alergias, muitas vezes tão graves que recorrem à adrenalina Para evitar choque anafilático.

Quanto ao ruxadostat Seguir favorito A revista afirmou que está licenciada no tratamento da anemia associada à insuficiência renal crônica. Mas”Não é universalmente mais eficaz do que a epoetina na correção da anemia, embora pareça aumentar a mortalidade em alguns pacientes e tenha um efeito colateral mais forte.“.

matiz Do ópio (Dropizal), no entanto, é usado em diarreia grave, mas “não oferece nenhuma vantagem clínica sobre a loperamida (Imodium ou similar).

A lista publicada pela revista inclui medicamentos usados ​​para as mais diversas doenças e/ou condições de saúde. Aqui estão os mais importantes:

Medicamentos usados ​​em hematologia e transplante

anticâncer

Medicamentos prescritos para problemas cardíacos

Medicamentos comumente usados ​​em dermatologia e alergias

Medicamentos contra diabetes e no setor de nutrição

Analgésicos e anti-inflamatórios (esteróides e não esteróides)

Relaxantes musculares e drogas usadas em doenças reumáticas

Medicamentos usados ​​para problemas de estômago

Medicamentos utilizados em ginecologia e endocrinologia

Medicamentos usados ​​em doenças infecciosas

Medicamentos utilizados para a doença de Alzheimer, doença de Parkinson, epilepsia, distúrbios cognitivos e problemas neurológicos.

Medicamentos utilizados em doenças do pulmão, nariz e garganta: medicamentos para Tosse Ambroxol (Muxol ou outros); bromexina (bisulfona); oxomemazina (Toplexil ou outros); Pentoxiverina (Pentoxiverina Clarix 0,15%); Volcodyne

medicamentos para Ambroxol (Muxol ou outros); bromexina (bisulfona); oxomemazina (Toplexil ou outros); Pentoxiverina (Pentoxiverina Clarix 0,15%); Volcodyne medicamentos para dor de garganta : alfa amilase (Maxilase ou outros); Spray oral de tixocortol (Rhinadvil dor de garganta)

: alfa amilase (Maxilase ou outros); Spray oral de tixocortol (Rhinadvil dor de garganta) Medicamentos usados ​​para Distúrbios pulmonares ou otorrinolaringológicosDescongestionantes por via oral e/ou nasal: efedrina, nafazolina, oximetazolina, fenilefrina, pseudoefedrina, taenoheptano e xilometazolina; inalação de manitol (Bronchytol); nintedanibe (AoV); roflumilaste (Daxas)

Não há nada nisso A lista consiste em 107 medicamentos considerado “nocivo”, i Medicamentos usados ​​para transtornos mentais e depressão. ou parar de fumar. Portanto, é melhor ficar atento e visitar o site da revista médica com mais frequência, para se manter atualizado Quaisquer questões críticas relacionadas a medicamentos no mercado.

(As informações contidas neste artigo são meramente informativas e referem-se a estudos ou publicações científicas em revistas médicas. Portanto, não substituem a consulta com um médico ou especialista e não devem ser levadas em consideração na formulação de tratamentos ou diagnósticos)