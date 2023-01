Quais são os cães mais inteligentes? Este é o ranking da ciência

A Universidade de Helsinque, na Finlândia, decidiu descobrir a raça de cachorro mais inteligente do mundo. E assim ele avaliou mil amostras por meio de dez testes de habilidade diferentes e montou um ranking dos mais “desempenhos” cujos resultados foram publicados em Relatórios de Natureza Científica.

Como sabemos, o A personalidade dos cães não tem nada a ver com a raça. Mas existem algumas habilidades e características que, sem dúvida, têm origem genética. É nisso que os cientistas se baseiam. Já sabíamos que as raças pequenas são as mais agressivasMas e a inteligência e o desempenho cognitivo?

Não há dúvida: o malinois belga mais “talentoso”, o pastor belga frequentemente escolhido como cão policial, tem uma pontuação de 35 em 39. Eles são seguidos no ranking por australianos Kelps, Labrador Retrievers e Border Collies. e golden retrievers. O sexto lugar é para Hofwart, seguido por cães de água espanhóis, pastores de shetland, terriers ingleses, pastores australianos, mestiços, pastores alemães e finlandeses.

Os testes incluíram a capacidade de “ler” gestos humanosEu e o solucionador de problemas por uma saborosa recompensa. Os pesquisadores também estudaram o quão independente o cão era e a rapidez com que ele se voltava para um ser humano em busca de ajuda quando confrontado com uma tarefa insolúvel.

A maioria das raças tem seus pontos fortes e fracos. Por exemplo, o Labrador Retriever era muito bom em ler gestos humanos, mas não tão bom em resolver problemas espaciais. Algumas raças, como o Shetland Sheepdog, pontuaram de maneira bastante uniforme em quase todos os testes, explica o Dr. .Caterina Tierra. “O belga Malinois se destacou em muitas tarefas cognitivas e se saiu muito bem na maioria dos testes.” E você, concorda com esse arranjo?

