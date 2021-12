As laranjas não apenas nos protegem do inverno que se aproxima, mas também esses suplementos parecem ser ideais para estimular o sistema imunológico

Baixas temperaturas, neve em altitudes mais baixas e já escurece a meio da tarde: o inverno chegou. Uma ótima época para contrastes de cores, feriados que unem as famílias, mas infelizmente aumentam as chances de adoecer. A mudança constante de ambientes quentes para frios enfraquece nosso corpo e nos torna mais suscetíveis aos fatores que causam febre e tosse.

Nossa missão, como todos os anos, é nos fortalecermos com uma alimentação adequada e um estilo de vida saudável. As laranjas não apenas nos protegem do inverno que se aproxima, mas esses suplementos também parecem ideais para estimular o sistema imunológico.

O nosso médico ou farmacêutico de confiança poderá aconselhar-nos sobre os melhores produtos para estimular o sistema imunitário, fortalecer o cabelo ou reduzir o cansaço.

Tenha cuidado, porque eles são inúteis em si mesmos

Antes de nos aprofundarmos, há uma coisa realmente importante que precisa ser esclarecida. a Suplementos nutricionais, direto de seus nomes, eles são usados ​​para incorporar o bem que fazemos em nossos dias.

Torna-se inútil se não for apoiado por uma dieta adequada e atividade física saudável e regular. É por isso que eles não deveriam perder a mesa Frutas e vegetais sazonais E mesmo que o tempo esteja mau, é aconselhável correr de forma saudável.

Além disso, devemos destacar, como um estudo publicado no Annals of Internal Medicine e publicado pela Fundação VeroneseFreqüentemente, os suplementos fornecem benefícios psicológicos que não são reais. Isso ocorre porque as pessoas que decidem contratá-los independentemente têm uma atitude mais positiva em relação ao seu uso e, portanto, se sentem melhor. Portanto, deve-se destacar que sua eficácia não é comprovada cientificamente e, sobretudo, como já foi mencionado, sem um estilo de vida correto eles são inúteis.

Existem fases na vida em que a nutrição por si só não é suficiente. Esse é o caso da deficiência de ácido fólico durante a gravidez ou da suplementação de vitamina B12 para vegetarianos. Não apenas isso, mas tomar vitamina C após uma forte gripe ou para fortalecer a saúde óssea em idosos pode ser benéfico. Já para o recém-nascido, a incorporação de vitamina D é fundamental, mesmo a partir da gestação.

A estação fria, como mencionamos, não só nos coloca em risco de contrair gripe, mas também em muitos outros problemas. Podem ser, por exemplo, perda do tom da pele, danos nas unhas e nos cabelos, aumento constante do estresse e fadiga.

O objetivo de tomar suplementos vitamínicos, que é do interesse da maioria, é aumentar nossas defesas imunológicas. Muitos agora sabem que a vitamina C, o zinco e a equinácea estão entre os principais aliados no apoio às funções do sistema imunológico.

A mudança de estação, o frio e o mau tempo estressam os cabelos e a pele, caracterizados respectivamente por fraqueza e ressecamento. Nesse caso, existem suplementos nutricionais que ajudam a resolver os dois problemas. Ele contém, entre outras substâncias, ácido hialurônico para uma pele saudável e vitamina B7 que ajuda tanto o cabelo quanto as unhas.

Finalmente, especialmente para os de idade avançada, o frio enfraquece e tira energia; Por isso, incorporar magnésio, carnitina e teanina durante o dia aumentará a energia dos idosos.

Porém, é recomendável ter muito cuidado e sempre consultar um médico ou especialista que avaliará o estado de saúde e decidirá sobre possíveis suplementos vitamínicos.