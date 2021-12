Quatorze lobos, um livro sobre a reconstrução de Yellowstone

Há vários anos, não revisamos livros para adolescentes e crianças nestas páginas. No entanto, adoramos a ideia de recomeçar, porque alguns deles são – pensamos – realmente uma forma de aproximar a ciência dos jovens e porque … os nossos leitores mais velhos também os adoravam! Este é o caso de quatorze lobos (Science Editorial, 2021), de Catherine Barr, ecologista e jornalista que, antes de se dedicar aos livros infantis, trabalhou no Greenpeace e depois no Museu de História Natural de Londres. Ilustrações no volume de Jenny Desmond, já vencedora de 2016 do O jornal New York Times Melhor livro de imagens para crianças Urso polar.

quatorze lobos Retorna uma história que muitos outros livros e artigos já escreveram, citaram e tomaram por exemplo – mesmo que você nunca tenha tido a perspectiva de contá-la às crianças: é a reconstrução do Parque de Yellowstone, o primeiro parque nacional do mundo ( na verdade, foi fundado em março de 1872). Aqui, em 1995, os quatorze lobos que deram o título ao livro foram trazidos do Canadá de helicóptero, devidamente anestesiados, e depois de um tempo para grandes áreas fechadas para o meio ambiente, soltos gratuitamente no parque. Eles foram os primeiros a pisar nessas terras desde o final da década de 1920 (embora outras tenham sido introduzidas nos anos seguintes): na verdade, a atividade de caça exterminou completamente a população de Yellowstone.

Histórias de fracasso e retorno

Quando falamos em ecossistemas, sabemos que estamos falando de muitos elementos que estão direta ou indiretamente relacionados entre si, e onde a mudança de um afeta os outros em uma cadeia. Quando o “elemento lobo” desapareceu do parque, um dos primeiros e mais óbvios efeitos foi observado nos herbívoros, particularmente nos wapiti (Cervus elaphus canadensis), uma subespécie de cervo real da América do Norte e Nordeste da Ásia. Embora seja a principal presa de muitas espécies que vivem no parque, como ursos e, em parte, coiotes, bem como de visitantes humanos (site do Parque Yellowston) Relatórios A caça Wapiti é uma atividade importante em Wyoming, Montana e Idaho, os três estados onde o parque está localizado, e a ausência do lobo teve um impacto significativo na população Wapiti. Na verdade, nos cerca de setenta anos antes de o lobo ser trazido de volta, a população de wapiti de Yellowstone havia crescido o suficiente para danificar a vegetação. Um estúdio Postado alguns anos atrás em conservação biológica, onde os autores propuseram uma análise da tripla cadeia alimentar que inclui o lobo, o wapiti e algumas espécies de plantas 15 anos após o lobo, relata-se que no início dos anos 1990, o número de veados ultrapassava 15.000 amostras. Isso teve várias consequências: a vegetação diminuiu, principalmente os choupos, salgueiros e outras espécies decíduas, e com isso as aves que nidificavam e os castores, cuja atividade de represamento ajudava a proteger as margens dos rios; Com sua ausência, começou a erosão.

O retorno do lobo à ação humana remodelou profundamente essa paisagem ecológica, tornando-a um dos exemplos mais citados e estudados de reconstrução da literatura. Os efeitos foram sentidos sobretudo nos wapiti, cuja população declinou em favor das espécies vegetais e, com ela, de seus companheiros. É particularmente interessante notar que o efeito não dependeu exclusiva e diretamente de uma grande predação sobre este cervo, mas de como ele mudou seu comportamento. Com o retorno do predador principal, de fato, os wapiti também passaram a evitar áreas onde eram mais propensos a atacar – pelo menos, como evidenciado por Elemento Para 2018, nos momentos do dia em que o lobo está mais ativo.

No geral, esses fatores significaram que a vegetação poderia se recuperar; Um dos efeitos mais significativos foi o aumento do número de castores (também ajudado, novamente, pela reintrodução de alguns exemplares): as 49 colônias presentes no parque em 1996 Eles tornaram-se 127 em 2007. Embora não dependa exclusivamente da melhoria da vegetação, em particular dos salgueiros que constituem um importante recurso alimentar, é inegável o impacto positivo desta recuperação, que restaurou habitats húmidos que beneficiam também anfíbios, pássaros e insectos.

A complexidade da dinâmica do ecossistema

A reconstrução do lobo Yellowstone tem sido uma oportunidade de estudo incomum para muitos pesquisadores. Com o tempo, a pesquisa subestimou parcialmente o papel que esse predador desempenhou nas mudanças que ocorreram no parque. Por exemplo, ao analisar os dados coletados ao longo de dez anos, um estúdio Postado em Da Royal Society b Ele destacou que a predação de lobos por herbívoros por si só não é suficiente para restaurar o ecossistema ribeirinho do parque; Por outro lado, o próprio trabalho do castor teve um papel importante, adequando as condições hidrológicas, melhorando a produtividade dos salgueiros. ficar como Relatórios Artigo D bolso, o período de caça particularmente longo e intenso e o período de seca podem ter contribuído para o declínio da população de veados antes do retorno do lobo.

Ao mesmo tempo, outro trabalho destaca como o lobo se comporta na dinâmica ecológica do parque de uma forma que não é imediatamente evidente, por exemplo, ajudando a aumentar a resiliência do wapiti às condições climáticas: em anos de escassez de água (quando a vegetação que os cervos podem se alimentar), os lobos se alimentam mais dos machos, permitindo que as fêmeas se reproduzam. E a possibilidade de manter a estabilidade da população wapiti, que antes da volta do lobo estava sujeita a fortes mudanças relacionadas principalmente às condições climáticas, os ajuda nisso. Melhor lidar com as secas, que pode aumentar devido às mudanças climáticas. Por outro lado, como Ele escreve David Misch, um dos maiores especialistas em lobos do mundo, em controvérsias e o papel da espécie, às vezes descrito como quase a salvação e às vezes severamente reduzido: “O lobo não é santo nem pecador, exceto para aqueles que querem fazê-lo, eu sei . “

Nem todas as consequências do retorno do lobo, nem as ações que diminuem seu papel na formação da ecologia do Parque de Yellowstone, foram abordadas em quatorze lobos. Por outro lado, este é um livro infantil, e se há um aspecto que emerge claramente desses estudos é que as dinâmicas ambientais observadas são extraordinariamente complexas. Porém, o livro tem justamente esta vantagem: a capacidade de recriar até os mais novos, de forma clara, a complexidade dos ecossistemas, e o profundo entrelaçamento que conecta diferentes elementos, desde o lobo às plantas passando por outros animais, aos filhotes. , que pode Aproveite os cadáveres de presas. E enquanto as belas ilustrações revivem a magnificência do ecossistema descrito para o leitor, a narração, que pode levar em conta até alguns pequenos aspectos da biologia do lobo (caça ao entardecer, perigos dos filhotes), torna-se especialmente relevante para nós. Morar em uma área onde o lobo voltou naturalmente, sem procedimentos de reassentamento. Hoje, em face da ampla controvérsia que estamos testemunhando sobre a restauração do lobo na Itália, pode valer a pena ler e permitir quatorze lobos, apenas para nos lembrar que as consequências de sua existência podem certamente ser de grande benefício para o meio ambiente, mas acima de tudo, não são dadas como certas ou imediatamente compreendidas.