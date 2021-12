Uma vida no ginásio, a doença extingue um sorriso libertador

Veronica é muito conhecida e apreciada no mundo do fitness e muito mais. Nos últimos meses, ele relatou a doença em sua página do Facebook

Mântua. “A garota alegre e determinada, com grande firmeza, era fácil de amar.” É assim que os donos das academias Millennium se lembram de Veronica Libreri, uma professora de Pilates de 48 anos que morreu após uma doença contra a qual vinha lutando há algum tempo. Libre era bem conhecido e apreciado no mundo do fitness e além. Nos últimos meses, ele relatou a doença em sua página do Facebook. Mas ela não perdeu a ironia de ser mandada para o hospital, expressou sua firme determinação de olhar para frente apesar de tudo, recebeu centenas de cartas de amigos que nunca a deixaram por falta de apoio. Há poucos dias, em 15 de dezembro, um dia após seu quadragésimo oitavo aniversário, ele agradeceu a seus conhecidos pelo fluxo de cartas que havia recebido. “Com a gente, comecei a ensinar hip-hop há muitos anos – eles nos dizem isso desde o milênio em Belfiore – e depois passei para o Pilates.” Durante o bloqueio, ele usou as mídias sociais para manter um relacionamento com aqueles que frequentavam seus cursos. O Padre Claudio e a Madre Tiziana anunciaram que o funeral será na quinta-feira, 23, às 11 horas, no Convento de São Francisco.