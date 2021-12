A quarta onda nos lembra da diferença entre verdade e ciência

E se, em vez de um espetáculo ridículo, o pequeno teatro de virologistas e cientistas fosse uma indicação da virtude italiana? Um pequeno passo para trás, para ir direto ao ponto. Um pequeno passo atrás, necessário, só pode começar por aqui: da entrada gradual de nosso país à quarta onda da pandemia. Uma nova fase, inesperada em alguns aspectos, está forçando muitos observadores a lidar com um fenômeno cultural doloroso ao qual o The Economist esta semana dedicou um editorial muito interessante. O tópico é este: Nossa nova natureza não pode ignorar o fato de que a imprevisibilidade continuará a conduzir nossas vidas por um longo tempo. Imprevisibilidade, é claro, é um conceito amplo que se relaciona em primeiro lugar com nossa economia, nossa confiança no futuro e nossa tendência ao risco, mas é um conceito que, em um exame mais detalhado, se relaciona especificamente com nossa relação com o que é hoje o verdadeiro termômetro da nossa existência: a ciência e nossa relação com os cientistas.

Inscreva-se para continuar lendo Mantenha-se informado onde quer que esteja, graças à nossa oferta digital Consultas, editoriais e boletins informativos. Os eventos atuais mais importantes nos dispositivos de sua preferência, percepções diárias da Itália e do mundo Folha da Web a 8,00 € por 1 mês Descubra todas as soluções ou