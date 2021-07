Freqüentemente, vivemos um estilo de vida que não é adequado se quisermos manter nosso corpo e mente saudáveis. Freqüentemente, decidimos fazer algumas mudanças em nossos hábitos ou dieta apenas quando notamos sintomas de algo errado. No entanto, agora temos todas as ferramentas para monitorar nossos corpos do conforto de casa. Em particular, para prevenir esta doença, devemos manter este valor sanguíneo muito importante sob controle.

Valor muito importante para a saúde

O sangue contém toda uma gama de informações que podem atestar a saúde de nossos corpos. Hoje vamos nos concentrar nos valores que podemos extrair de exames de sangue simples. Este é o açúcar no sangue, que é a quantidade de açúcar no sangue. Seu açúcar no sangue deve permanecer entre 80 e 120 mg / dL ou 4,5 e 7 mmol / L para ser considerado saudável. Se ficarmos fora desses valores por um longo período de tempo, podemos enfrentar consequências muito graves. Em particular, podemos impedir que o corpo regule a si mesmo o nível de açúcar no sangue.

Consequências do alto nível de açúcar no sangue

Níveis elevados de glicose no sangue são uma causa muito comum de mau funcionamento. Na verdade, um estilo de vida sedentário e uma dieta hipercalórica que leva ao ganho de peso podem nos empurrar no caminho em direção diabético o prediabet (Notícias atuais em dietética e nutrição clínica, Vol. 10, 12/2018, n. 2). Ter diabetes significa fazer manualmente o que o corpo não é mais capaz de fazer, que é regular a quantidade de açúcar no sangue. Isso inclui o monitoramento diário dos níveis de glicose no sangue, contando o número de açúcares que consumimos e “equilibrando” esses níveis com injeções de insulina.

Para prevenir esta doença, precisamos manter esse importante valor sangüíneo sob controle

Para evitar ir tão longe, devemos definitivamente mudar nossa dieta e hábitos em termos de atividade física. No entanto, também existem fatores que não podemos controlar, como predisposição genética ou étnica, hipertensão ou intolerância à glicose. Em qualquer caso, todos devemos fazer exames de sangue com mais frequência. Se descobrirmos que nossos valores de glicose no sangue estão frequentemente elevados, devemos definitivamente consultar nosso médico assistente. Lembremos também que agora também podemos monitorar o açúcar no sangue em casa, usando aparelhos práticos também disponíveis nas farmácias.

aprofundar

Este ingrediente encontrado em muitos alimentos de verão ameaça os níveis de açúcar no sangue