As nuvens de Vênus não são adequadas para a vida

Vênus, o mesmo planeta onde algumas das “assinaturas” químicas compatíveis com a vida foram rastreadas, bem como o destino futuro de importantes missões espaciais, corre o risco de Nem um pouco habitável , nem mesmo para seres vivos capazes de sobreviver em lugares infernais. Suas nuvens não contêm água suficiente, e a escassa disponível está contida em gotículas constituídas principalmente de ácido sulfúrico. Estas são as conclusões de um estudo publicado em astronomia natural .

Descoberta de fosfina. Em 14 de setembro de 2020, a mesma revista científica anunciou a descoberta na atmosfera de Vênus da fosfina, um gás produzido na Terra principalmente por organismos biológicos anaeróbios (que não precisam de oxigênio para seu metabolismo). A presença do composto em uma região de nuvens de Vênus entre pelo menos 53 e 62 quilômetros da superfície indica que processos químicos ou geológicos estão em andamento no planeta. Não podemos explicar isso. Nos meses que se seguiram, o estudo original foi questionado por outros pesquisadores, que argumentaram que os níveis de fosfina eram muito mais baixos, ou mesmo inexistentes.

O trabalho recém publicado indica que – fosfina ou não – as nuvens de Vênus não são de forma alguma compatíveis com a vida, mesmo as mais extremas, pelo menos se pensarmos na vida como ela evoluiu em nosso planeta. Mesmo que as temperaturas nessa camada da atmosfera de Vênus sejam quase “terrestres”, na realidade não há água para sustentar a vida.