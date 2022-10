Bandeira em primeiro plano na reunião realizada ontem à noite no Museo Emilio Greco na Piazza del Duomo em Orvieto intitulada Na mesa da ciência: a saúde humana também depende da conexão com a natureza e seus produtos. Supervisionado por Francesca Romana Barberini. O conceito de uma alimentação saudável e sustentável foi explorado como princípio inspirador de uma abordagem nutricional para compreender a verdadeira consciência das escolhas alimentares que são feitas todos os dias à mesa. No palco estiveram presentes especialistas do setor, médicos e especialistas que destacaram a necessidade de conhecer a importância da ligação entre a saúde humana e os produtos da natureza e do território, destacando a necessidade de uma relação correta e responsável com o vinho que geralmente não é visto como potencialmente perigoso do ponto de vista do saudável. para abrir o gabarito Ricardo Cottarellao responsável nacional e internacional dos enólogos, que explicou a sua opinião sobre os últimos indicadores da OMS sobre o álcool e a importância do enoturismo: “Vamos ilustrar o conceito de que o ato de beber vinho deve ser feito com inteligência e desejo de conhecimento, não para matar a sede. Além disso, o vinho define a região em que é produzido e é fonte de apoio para a sociedade, principalmente pelo turismo que gera. O enoturismo é uma experiência em que a combinação entre provar a produção vinícola local, visitar locais e regiões de produção e conhecer a cultura, as tradições e as gentes que aqui vivem.”

Conceito enfatizado por Humberto Capitaniourologista do Instituto Científico San Raffaele de Milão “Somente a pesquisa científica pode nos fornecer soluções cada vez mais detalhadas. A Organização Mundial da Saúde propôs um estudo que não faz distinção entre unidades alcoólicas nas quais o vinho é tratado como vodka! San Raffaele realiza pesquisas sobre os malefícios e benefícios de certos alimentos (incluindo o vinho ), e a Famiglia Cotarella é a única empresa do setor que aderiu ao projeto de pesquisa.”

Então, havia conversa sobre doenças e vícios com isso Massimo BracciaDiretor do Distrito Médico AUSL Umbria N.2 Endocrinologista e Especialista em Medicina Interna, que As doenças autoimunes (como a doença celíaca) surgem da modificação da flora bacteriana intestinal devido a uma dieta incorreta e ao uso de certos medicamentos. A dieta mediterrânea ajuda a combater doenças cardiovasculares. O vinho, com seus polifenóis (flavonóides em particular) reduz o risco cardiovascular e tem efeitos anti-inflamatórios.”.

de acordo com Andrea Giordano Especializada em medicina interna, nefrologia, reumatismo, doenças autoimunes, terapia da dor e terapia analgésica com ozônio, “A Internet fornece soluções padrão para quem faz pesquisa de rede, enquanto a apresentação nutricional do paciente à sua frente precisa ser modificada, em termos de histórico médico, estilo de vida e gostos alimentares.”

No fim Massimo Marchinocirurgião, identificado em psiquiatria e psicoterapeuta, chefe do serviço de dependência em Orvieto, diretor do Distrito FF em Orvieto, identifica que “A dependência de álcool se desenvolve mais lentamente ao longo do tempo e geralmente aparece após os 40 anos. Para tratá-la, é necessária uma intervenção multidisciplinar e de longo prazo para combater as recaídas. Existem diferentes drivers entre bebedores moderados e dependentes de álcool” E a Gelsomina Leon O pediatra explica como “Nas crianças, o álcool é sinônimo de crescimento. Essa equação deve ser eliminada através do conhecimento e da educação sobre o campo e a produção de produtos agrícolas, incluindo o vinho.”

Emília Kiweeny, Umbria Presidente da Associação Nacional ARCA destacou como “Prevenir custa menos do que remediar. Entre as diretrizes europeias de prevenção de 2021, há 300 minutos por semana de atividade física que não é uma cura, mas um aliado na luta contra o sedentarismo, alimentação adequada de acordo com a dieta mediterrânea que exige uso moderado de álcool e dedicando-o à 6 Pelo menos 8 horas de sono por noite. Vinho é cultura, convivência e comércio (de renda gerada).”

Conceitos confirmados pelo cardiologista e internista, ex-diretor do Hospital de Cardiologia Cortona Franco Cosmi: “Vários estudos realizados ao longo do tempo mostraram que um ou dois copos de vinho por dia reduzem a mortalidade geral da doença cardíaca isquêmica: o vinho não aumenta nem diminui a mortalidade total associada à doença cardíaca isquêmica. Além disso, estudos recentes mostraram que em pacientes com insuficiência cardíaca, o uso moderado de vinho não afeta a mortalidade, mas tem efeitos benéficos nas condições de vida. Para se sentir bem, aplique a lei numérica 0-1-5-25-30: 0 cigarros, 1 copo de vinho , 5 partes de Frutas, verduras e legumes, 25 PMEs, 30 minutos de atividade física. Seguindo essas regras, a demência e o diabetes são reduzidos e a expectativa de vida é estendida em 14 anos.”

Assim, a alimentação é entendida como boa, limpa e justa (em termos de remuneração) de acordo com Mônica Petrônio Presidente da Slo Food Umbria, que explicou “Slow food incentiva a associação entre produtores e consumidores em uma perspectiva menos centrada no ser humano.” Na conclusão de um discurso no segundo contato Fulvio Zandriniconferencista e jornalista especializado em gastronomia, gastronomia e catering, “A comunicação é fundamental, precisamos nos unir e desenvolver uma campanha para promover uma nova imagem do vinho (italiano acima de tudo), usando linguagens que todos possam entender”.

Uma conferência que destaca um produto agrícola de alta qualidade como o vinho, mas também tudo o que o rodeia. O setor agroalimentar é sem dúvida a força da Itália, as sinergias entre o vinho e os produtos locais são abundantes e hoje mais do que nunca a promoção da excelência é uma obrigação. Para finalizar, houve uma degustação de slow food local no Giardini dell’Opera del Duomo, patrocinada pela Alessandra Canistrao guardião do Slowfood Orvieto.

