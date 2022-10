Listeriose, recolheu 4 milhões de embalagens de salsicha: ‘Não coma’

Os casos relacionados à Listeria, a bactéria encontrada em salsichas, não mostram sinais de diminuição, chegando a mais de 70 casos confirmados e 6 mortes. Até o momento, mais de 4 milhões de encomendas foram retiradas das prateleiras de todos os supermercados italianos.

Essa infecção quase sempre é causada pelo não cozimento da linguiça de frango, que muitas vezes é comida crua, procedimento que não é recomendado nem mesmo pelas indicações escritas nas embalagens.

Porque os casos de listeriose continuam a aumentar

Os casos de listeriose, que começaram em algumas áreas do norte da Itália em setembro, aumentaram significativamente e atingiram e ultrapassaram 70 casos confirmados e levaram à morte de 6 pessoas.

A razão é sempre o mau hábito que 30% dos italianos mantêm, que é consumir linguiça crua de acordo com as instruções da embalagem. Na verdade, não é por acaso que a infecção começou em setembro, época do ano em que a linguiça é erroneamente utilizada como alimento pronto para uso, introduzido sobretudo em saladas de arroz juntamente com outros ingredientes como ervilhas, presunto cozido e picles .

A frase “consumir após o cozimento” não é um conselho para melhorar o sabor, mas uma obrigação que o consumidor deve cumprir para consumir um produto saudável para o corpo.

Cozinhar em uma panela, ou em uma panela fervendo, completa o processo de pasteurização que pode não ser feito adequadamente nas fábricas. A linha de produção opera em capacidade máxima e a movimentação dos produtos é mantida, não sendo possível garantir a temperatura correta de pasteurização para cada embalagem processada.

O que muitos consumidores não sabem é que todos os produtos alimentícios que contenham o termo “carne separada mecanicamente” devem, por lei, ser utilizados apenas para produtos a serem cozidos.

A carne em questão não é vendida no supermercado e não é utilizada na culinária, pois é obtida a partir da alta pressão das carcaças de frango e peru.

O professor de microbiologia de alimentos da Universidade de Teramo, Antonello Paparella, alerta a todos sobre a presença dessa bactéria e pede aos italianos que cozinhem bem os alimentos antes de comê-los, eliminando completamente a presença de bactérias patogênicas como Listeria monocytogenes que causam todos esses danos à pessoas.

A professora também critica os produtores de embalagens de linguiças porque as palavras “consumido após o cozimento cuidadoso” muitas vezes ficam escondidas em letras pequenas entre os ingredientes e outros dados do rótulo, fazendo com que nem sempre seja fácil de ler, aliás Paparella recomenda marcando esta informação para que seja do conhecimento de todos os consumidores.