Varese sediará o Simpósio das Escolas Europeias de Ciências

De 26 a 29 de março, Varese se tornará a “capital” da ciência nas escolas europeias. A capital foi escolhida como cidade-sede Simpósio de Ciências (ESSS), o evento científico cuja primeira edição remonta a 12 anos e visa estimular e desenvolver o interesse pela ciência, e dar aos jovens a oportunidade de competir com projetos individuais ou em grupo, Para acessar e expandir suas capacidades científicas.

A Escola Europeia de Varese já foi selecionada como sede em 2014. A edição de 2023 é organizada em colaboração com a Escola da Europa de Parma, em parceria com o EPO (European Patent Office) e JRC/CCR (Centro Comune di Research) em Ispra e patrocinado pela Câmara Municipal de Varese.

Domingo, 26 de março, às 17h30, no Palazzo Estense de Varese, a cerimônia de abertura dará início ao evento científico, Onde os participantes de todas as 27 escolas europeias e credenciadas se reunirão. As atividades terão lugar em Ispra no Centro JRC.

Todas as escolas europeias participantes seguem o mesmo procedimento: os alunos, individual ou coletivamente, desenvolvem uma ideia original de pesquisa e realizam as experiências práticas e investigativas necessárias, coletando e analisando dados, sob a orientação de seus professores. Em seguida, um relatório científico é elaborado e submetido ao júri da escola organizadora para julgamento preliminar.

Os grupos com projetos mais promissores apresentarão seus trabalhos em PowerPoint para um grande público. Todos os projetos, principais e juniores, são exibidos em uma galeria de pôsteres. Os concorrentes explicam o seu trabalho aos juízes especialistas e são selecionados 5 finalistas para cada categoria, que apresentam novamente o seu projeto perante todos os juízes e participantes. Durante a preparação e competição, os alunos são apoiados por professores dedicados. São atribuídos prémios aos melhores projectos. Os vencedores dos grupos seniores irão representar as escolas europeias no Concurso da União Europeia para Jovens Cientistas (EUCYS).

Mais informações e detalhes sobre o simpósio estão disponíveis no site da ESSS: http://esss.wp.eursc.eu