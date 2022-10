Almas gêmeas existem, de acordo com a ciência

Goethe as chamou de conexões opcionais e, nesse link específico, escreveu até um de seus romances mais famosos, de que tão comumente se fala. espírito gêmeo. No amor romântico queremos dizer aquele vínculo especial entre duas pessoas que encontram plenitude e significado uma na outra, em suma, sua perfeita completude. Acreditamos que a escolha de quem será nosso parceiro é baseada no instinto, e estudos recentes mostraram que na realidade Almas gêmeas não são conceitos abstratos, mas também existem para a ciência.

como explicado por Washington Post O psiquiatra Amir Levine, coautor do livro “Apego: A nova ciência do vínculo adulto e como isso pode ajudá-lo a encontrar e manter o amorCientistas identificaram um circuito neural que permite que os humanos façam isso Marque um lugar na multidão, eleve-o acima de todos os outros e viva com eles pelo resto de suas vidas. “O maravilhoso para mim é que somos todos únicos – explica o médico -. O DNA é único. Nossos rostos são únicos. Nossos cérebros são únicos. No entanto, todos nós temos o circuito neural do cérebro para ver alguém mais especial do que qualquer outra pessoa . O que acontece quando tornamos alguém especial? Dessa forma, torna-se mais valioso do que os outros.”

Annie Spratt em Unsplash

Ele continua: A pergunta de um milhão de dólares: como a faísca acontece e por que somos atraídos por algumas pessoas e não por outras? As leis da atração não são totalmente compreendidas.” De acordo com algumas teorias psicológicas de inspiração freudiana, buscamos algo no outro que de alguma forma lembra nossos pais, mas em uma visão farmacológica mais rigorosa. Muita afinidade está na visão e no cheiro. Tal como acontece com os animais – Levine dá o exemplo dos roedores que são monogâmicos – O odor corporal é um dos elementos essenciais da abordagem e interação humana, bem como um dos aspectos que podem ajudar a manter viva a relação. A pesquisa mostrou que quando eles olham e cheiram uma pessoa, essa pessoa começa a existir e a nos entender também.

O olfato também dita a escolha das amizades. READ Anton Chekhov de amor e ciência Westend 61Imagens Getty

Biologicamente, amizades próximas também se enquadram nesse tipo de vínculo. “As pessoas que se tornam amigas próximas geralmente têm uma afinidade direta umas com as outras. Sabemos que amigos íntimos têm padrões cerebrais semelhantes.” Este ano, um estudo foi publicado na Ciências Ela descobriu que “amigos íntimos cheiram mais a pessoas que não formaram relacionamentos íntimos”. Essa associação também permanece forte na memória olfativa do nosso cérebro. Isso explica porque Leva muito tempo para esquecermos alguém a quem nos apegamos e nos curarmos da dor do amor, seja o fim de uma história ou o luto..

Para a ciência, o amor não conhece a idade porque a memória olfativa que guardamos para o parceiro é muito importante. Claudia BerlutiImagens Getty

Felizmente, nosso “sexto sentido”, se quisermos chamá-lo, nos permite replicar um vínculo semelhante com outras pessoas, razão pela qual biologicamente, Podemos ter mais de uma alma gêmea em nossas vidas, independentemente da idade. Acrescenta o psiquiatra, que o convida a olhar em volta para confirmar: “Algumas pessoas pensam que há apenas uma alma gêmea em nossas vidas. Mas isso impede você de pensar que pode encontrar outra pessoa depois de um rompimento e ser feliz.” Parece haver muitos casais completamente diferentes, até por data de nascimento, mas tão parecidos que realmente esperamos que o amor não tenha idade. E desta vez a confirmação vem da ciência.

