Chefes, ímãs e pseudociência. Teorias de ‘odiadores de vacinas’

A última tese a emergir do magma nas mídias sociais e depois se recuperar em conversas intermináveis ​​é a “Conspiração dos Quatro Presidentes”: os líderes de Burundi, Tanzânia, Madagascar e Haiti estarão ligados à sua suposta preferência pelo estilo tradicional. A droga em vez das vacinas, “recusou-se” a pagar por ela com a morte. Pierre Nkurunziza (Burundi, morreu de ataque cardíaco em 8 de junho de 2020, na verdade, muito antes de qualquer vacina), John Magufuli (tanzaniano, doença cardíaca crônica, morreu em 18 de março de 2021), Didier Ratsiraka (Malagashi, morreu em 28 de março de 2021) mas não por um tempo) o mais longo no cargo desde 2002) e Juvenil Moise (Haiti, assassinado em 7 de julho em um país mergulhado na guerra civil) na verdade queriam qualquer coisa – drogas, vacinas, qualquer tratamento – que pouparia seu povo do flagelo de Covid: os países fazem parte disso A parte do planeta onde os medicamentos do primeiro mundo nada mais são do que uma miragem. Além da rejeição.

Os ativistas anti-vacinas estão instalando teorias semelhantes, que oferece ideias prontas para uso para quem é contra as injeções por vários motivos: segundo a estimativa do general Figliolo, 10-12% da população adulta, mais ou menos de 5 milhões de italianos. Não poucos.

Entre eles está aquele Muitas teses públicas da guerra contra as vacinas agora estão circulando, com base em conclusões não comprovadas (cabeças ideais), As hipóteses científicas são mais do que solidez questionável diante de milhares de estudos publicados em todo o mundo, e preocupações descontroladas sobre os efeitos dos preparados injetáveis, dos quais é dada uma cobertura técnica vaga.. A rápida escalada de tons é notável: a crescente pressão institucional e da mídia para persuadir os hesitantes a tomar a vacina parece estar alimentando uma reação igual e oposta em um grupo de amantes determinados a não fazê-lo, tornando-os agressivos com aqueles que se submeteram a vacinação. Uma vacina – e tons ainda mais fortes – para aqueles que dizem que fazê-lo é a única saída para a tragédia da pandemia (4 milhões de mortes em todo o mundo, 128.000 na Itália). Tanto que agora é uma experiência diária testemunhar na internet uma acusação de escravidão por um sistema global projetado para escravizar cidadãos que foram engenhosamente aterrorizados por meio de ameaças exageradas, que estão disponíveis para renunciar a qualquer liberdade (incluindo a liberdade de culto )

A tese mais duradoura é a da “cúpula” global formada por um guia para os ricos e poderosos (O mais odiado Bill Gates), que teria financiado uma campanha global para levantar preocupações sobre Covid, uma doença que seria de fato a causa direta de muito menos mortes do que os números oficiais. Seu objetivo seria lucrar com os enormes lucros da venda de vacinas para uma humanidade assustada. É claro que, escolhendo um punhado de bandidos e atribuindo-lhes intenções nefastas, qualquer propósito pode ser alcançado, desde a negação radical de que a Covid é um problema real. Ou seja, desde fevereiro de 2020, todos somos vítimas de erros coletivos, incluindo morte, doença e desespero. Dada essa hipótese – o vírus não é tão assustador – tudo vem por si mesmo. As vacinas são a prova de que a epidemia é uma invenção que nos obriga a aceitar medicamentos sem testes reais.

Aqui estamos com a teoria que sustenta muitas outras: a adoção emergencial de vacinas já feitas pela compressão dos tempos de teste para prevenir um massacre pior tornou-se a principal premissa entre os odiadores de vacinas para enfatizar que a vacinação como o fogo deve ser evitada. As drogas injetáveis ​​são muito perigosas: modificar o código genético, infertilidade, efeitos duradouros na saúde, alterar o ciclo menstrual. Eles vão até impedir o banho de sol.

Uma série de afirmações completamente desprovidas de verdadeiro suporte científico: Se a quantidade insuficiente de estudos pró-vacina são questionados, é irônico combatê-los com teorias que não são apoiadas por pelo menos um número equivalente de pesquisas confiáveis ​​e convergentes. A agora famosa teoria dos ímãs grudados no braço após a segunda injeção – suposta evidência da toxicidade das preparações, na verdade uma farsa bíblica – é emblemática do ponto de credulidade que se gostaria de descer para obter o mesmo medo que eles dizem que querem lutar. As vacinas já são eficazes: a mesma evidência de que os anticorpos mostraram a princípio – a infecção cresce, as enfermarias ficam meio vazias, então a vacinação seria inútil – é a evidência de que a vacinação evita a hospitalização e a morte. Desculpe se é um pouco. Forçar os profissionais de saúde a vacinar e pressionar os professores a fazer o mesmo, então, não é evidência da tirania das instituições, mas a observação de que aqueles que entram em contato próximo com dezenas de pessoas devem ser responsáveis ​​por sua própria saúde. Ou você está sonhando com um mundo onde todos cuidem apenas de si mesmos?

Em seguida, os crentes foram submetidos a uma verdadeira chantagem psicológica: vacinação de fetos abortados, é imoral vaciná-los. A Congregação para a Doutrina da Fé respondeu a esta tese explicando que as células embrionárias utilizadas no desenvolvimento de algumas vacinas são parentes muito distantes de tecidos de fetos abortados em 1972 e 1985, de modo que a “cooperação no mal” é apenas “remota “, superado pela responsabilidade moral da imunização para proteger os outros da doença e da morte de nossa negligência. Pois, na verdade, acima desse pântano de meias-mentiras e erros crassos, existe o dever de salvar todas as vidas humanas. Não é isso que você realmente quer?

