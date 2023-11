Ciência para a Paz e a Saúde 2023: “Missão: Evolução!”

Cooperação e altruísmo como recurso face ao conflito: o que diz a ciência? A conferência global acontece na presença de Daniel Hogesta, Elena Cattaneo, Paolo Gentiloni e outros. Prêmio Arte pela Paz pela série “Marie Faure”.

O poder da cooperação para resolver conflitos é o tema escolhido para a 15ª edição da conferência Congresso Mundial sobre Ciência para a Paz e a Saúde Que será realizado em Milão 17 de novembro Na Universidade Bocconi.

Entre os palestrantes Daniel HogestaDiretor Adjunto da Campanha Internacional para Abolição das Armas Nucleares, Prêmio Nobel da Paz 2017. Para a série “O mar lá fora“, ConcederPrêmio Arte pela Paz Porque transmitia o poder de estar junto na comunidade prisional juvenil como alternativa à comunidade criminosa.

Em uma jornada que abordará biologia, medicina, pesquisa e todo o caminho até o cenário global, a Conferência Mundial Ciência pela Paz e Saúde 2023 pergunta… O papel da ciência no enfrentamento de conflitos Mostra o outro lado da moeda, ou seja, como Cooperação e altruísmo são fatores evolutivos fundamentais Seja na natureza ou na sociedade.

Conferência e Festas

Promovido Fundação Veronesi Organizado em cooperação comUniversidade Bocconi, “Missão: Evoluir! Ciência para superar conflitos”apresentado pelo jornalista Giulia Innocenziacontecerá na sexta-feira, 17 de novembro, a partir das 9h30, na Aula Magna da Universidade Bocconi.

Sempre parte integrante da conferência, ePrêmio Arte pela Paz Sob supervisão técnica Dennis Kurti: Este ano o prêmio será concedido à querida série de TV “Mare Fuori”, produzida pela Rai Fiction e Picomedia, porque conseguiu engajar um público heterogêneo a partir dos conflitos internos da comunidade prisional juvenil, transmitindo ao criminoso uma alternativa maneira de estarmos juntos.

Paulo Veronese“Sempre soubemos que o progresso humano e científico surge da capacidade de resolver problemas atuais e futuros: nos comportamentos evolutivos (simbiose e mutualismo), na busca de novos tratamentos, bem como na reflexão sobre modelos de diálogo no cenário global ”, afirma o presidente da Fundação ETS Umberto Veronesi. A Conferência Ciência para a Paz e a Saúde 2023 examina o potencial demonstrado pela ciência para encontrar respostas adequadas em cooperação e solidariedade às ameaças que afetam tanto os organismos naturais como as organizações humanas complexas.

“A Conferência Ciência para a Paz e a Saúde chega à sua décima quinta edição, num ano que celebra também o vigésimo aniversário da Fundação Veronesi” – nota Alberto MartinelliVice-Reitor do Departamento de Ciência para a Paz e Saúde e Professor Emérito de Sociologia e Ciência Política da Universidade de Milão – “O tema que escolhemos, Conflitos e Métodos Não-Violentos de Resolução de Conflitos, representa um retorno às origens e aos objetivos da o projeto que Umberto Veronesi queria, começando com a solução não violenta de guerras e conflitos como condição básica.” Para abordar com sucesso outras grandes questões globais (pobreza, desigualdade, doenças, degradação ambiental, crises económicas), é responsabilidade dos cientistas promover uma cultura de paz. Nesta edição desejamos encontrar respostas para implementar a cooperação entre a ciência e os decisores políticos.”

o programa

Sessões de trabalho do 15º Congresso Mundial sobre Ciência para a Paz e a Saúde

Cooperação para o desenvolvimento. Dos micróbios às populações humanas, os esforços colaborativos visam evitar que conflitos e tensões se transformem em devastação, guerra e morte: convidados nacionais e internacionais falarão sobre eles em quatro sessões dedicadas à natureza, à medicina, à sociedade e à economia, um cenário global com um impacto global. personagem. Palestra na abertura Elena CattaneoMembro Vitalício do Senado da República e Professor de Farmacologia da Universidade de Milão, e p.m. Daniel HogestaDiretor Adjunto da ICANN, Prêmio Nobel da Paz 2017precedida de saudações institucionais de Kathleen Kennedy Townsend, Vice-presidente de Ciência para a Paz e Saúde. Para abrir um negócio Francisco BellariReitor da Universidade Bocconi, Paulo VeronesePresidente da Fundação Umberto Veronesi para Serviços de Testes Educacionais, Paulo GentiloniO Comissário Europeu para os Assuntos Económicos e Monetários, embora as conclusões lhe sejam atribuídas Alberto MartinelliVice-Chefe do Departamento de Ciência para a Paz e Saúde e Professor Emérito de Sociologia e Ciência Política da Universidade de Milão.

Primeira sessão. Natureza e Evolução (10h00-11h30)

Introdução de Carlo Alberto Redi, Professor de Zoologia, Universidade de Pavia; Presidente do Comitê de Ética da Fundação Umberto Veronesi para Serviços de Testes Educacionais

Altruísmo e Conflito na Natureza entre os Animais e o Cérebro Maurizio Casiraghi, Professor de Zoologia e Vice-Presidente de Ensino; Universidade de Milão-Bicocca Michela Mattioli, Professora de Farmacologia, Humanitas; O diretor do Instituto de Neurociências do CNR, Memory Lynn Margulis e George R. Bryce Telmo Bifani, Professor de Filosofia das Ciências Biológicas, Universidade de Pádua

Segunda sessão. Medicina e Pesquisa (11h30-13h00)

Introdução de Chiara Tonelli, Presidente do Comitê Científico da Fundação Umberto Veronesi ETS e Professora Emérita de Genética da Universidade de Milão

O Desafio do Microbioma Nicola Segata, Professora de Genética e Investigadora Principal do CIBIO; Universidade de Trento

O futuro da oncologia Pier Giuseppe Bellicchi, Diretor de Pesquisa do Instituto Europeu de Oncologia de Milão; Professor de Patologia, Universidade de Milão

Reimaginando o futuro da pesquisa oncológica Paula Cocco, Diretora Científica e Diretora Médica da Novartis

Treinamento personalizado de neurofeedback: oportunidades entre saúde física e mental Cosimo Botelli, Diretor de Pesquisa e Inovação, ab Medica

Palavra-chave (14h15 – 14h30)

Daniel Hogesta, vice-diretor da Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares (ICAN), Prêmio Nobel da Paz 2017

Sessão 3. Sociedade e Economia (14h30 – 15h30)

Ciência para a Paz e a Carta da Saúde Monica Guerra, Professora de Educação Geral e Social, Universidade de Milão-Bicocca com depoimento Magdalena Greco, Doutoranda em Estudos Jurídicos, Universidade Bocconi

Sessão 4. Cenário Global (16h00-16h45)

Duas Guerras nas Fronteiras da Europa (Mesa Redonda) Alessandro Colombo, Professor de Relações Internacionais na Universidade de Milão; ISPI. Sylvie Goulard, Vice-Presidente do Instituto para a Elaboração de Políticas Europeias, Universidade Bocconi; Ex-Ministro da Defesa da República Francesa Daniel Gros, Diretor do Instituto de Elaboração de Políticas Europeias da Universidade Bocconi (Presidente) Massimo Morelli, Professor de Ciência Política e Economia da Universidade Bocconi. Todos os canais sociais da Fundação Veronese falarão sobre este evento com insights e conteúdos exclusivos.

Para acompanhar o evento nas redes sociais: #S4PH2023

Ciência para a Paz e a Saúde é um projeto da Fundação Umberto Veronesi para Serviços de Testes Educacionais Em cooperação comUniversidade Bocconi De Milão.

Patrocinado por: Senado da República, Região da Lombardia, Município de Milão, Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa para o Mediterrâneo, Fundação Cariplo.