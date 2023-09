“Há uma tendência anticientífica e as mentiras tornaram-se normalizadas.”

Nas palavras de um cientista ameaçado pela galáxia não-fax: “Há uma tendência geral para a anticiência e a antiautoridade. A polarização política impede-nos de confiar em dados científicos. É assim que as pessoas atacam os cientistas. Nos Estados Unidos, tenho sido alvo de grupos extremistas. Vivemos em um período em que as mentiras são normalizadas. Ao longo das décadas, as vacinas salvaram centenas de milhares de vidas: não é histórico ser antivacina. Tenho uma motivação por trás de mim que nunca desistiu de mim ao longo da minha carreira. Sou diretor do Instituto de Doenças Infecciosas há quase 40 anos. “Minha missão e objetivo são salvaguardar e salvaguardar a saúde dos americanos através da ciência e da saúde pública, bem como proteger indiretamente a saúde, o bem-estar e a segurança do mundo através do envolvimento nos cuidados de saúde a nível internacional.”

Anthony Fauci, um dos maiores especialistas mundiais em doenças infecciosas e conselheiro dos últimos sete presidentes dos Estados Unidos da América, disse isto numa entrevista exclusiva a Monica Maggioni no programa In Mezz’ora da Rai3.

“Mesmo que fosse atacado, senti que poderia manter o meu profissionalismo cumprindo os meus deveres para com os cidadãos e não para com um presidente ou um partido político específico. Senti que era meu dever discordar e ser atacado pelo Presidente dos Estados Unidos no desempenho das minhas funções. Ele acrescentou: “Não pensei nem por um momento em renunciar”, referindo-se ao seu relacionamento conflitante com o então presidente dos EUA, Donald Trump.