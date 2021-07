Embora existam mais de 1,5 milhão de espécies animais na Terra, apenas algumas espécies passam pela menopausa: humanos, baleias-piloto cinzentas, baleias assassinas, bem como beluga e narciso. bem ali velhice É uma condição fisiológica da mulher e coincide com o termo fertilidade feminina.

A cessação da atividade dos ovários leva a uma diminuição do estrogênio no sangue, acompanhada por uma série de doenças e enfermidades associadas à menopausa. Uma das consequências mais conhecidas diz respeito ondas de calor. Aqui está, então, como reduzir as ondas de calor durante a menopausa sem tomar medicamentos.

ondas de calor

Com a idade moderna, uma diminuição do estrogênio pode afetar negativamente a vida de uma mulher por 30-40 anos. Como mencionado, a principal consequência são as ondas de calor. No entanto, uma diminuição da função cognitiva, distúrbios do sono, depressão, ansiedade, doenças cardiovasculares e osteoporose também podem ser observados durante a menopausa.

Os tratamentos atuais de ondas de calor incluem terapia de estrogênio isolada ou com progestogênios. Além disso, o uso de produtos de soja e inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina. No entanto, com exceção dos estrogênios, nenhum deles tem eficácia satisfatória. No entanto, a terapia com estrogênio pode ter efeitos indesejáveis, incluindo a estimulação do útero e das mamas, resultando em um risco maior de câncer. Por isso, é importante encontrar alternativas que ajudem a mulher a enfrentar esse período específico da vida.

Veja como reduzir as ondas de calor durante a menopausa sem tomar medicamentos

Em um estudo recente (Barnard ND et al., 2021), os pesquisadores descobriram que dieta Isso pode ter um efeito significativo na frequência e gravidade das ondas de calor em mulheres na pós-menopausa. Os dados são muito encorajadores. Notavelmente, a dieta testada não continha quaisquer medicamentos ou extratos hormonais, mas continha alimentos complexos baseados em Vegetais baixo teor de gordura com sementes soja cozinhou. Não apenas o número médio de ondas de calor moderadas a graves diminuiu de cinco para uma por dia com a dieta, mas elas foram completamente eliminadas em 59% das pessoas.

Portanto, pode ser importante que as mulheres na pós-menopausa mudem sua dieta, preferindo vegetais, para melhorar sua qualidade de vida.