Propriedades e benefícios da melancia: seu efeito na saúde humana

A melancia é definitivamente uma das frutas mais queridas do mundo: vamos ver todas as propriedades e benefícios que ela traz para o corpo.

Definitivamente um dos símbolos indiscutíveis do verão melancia; Na verdade, as melancias são geralmente encontradas no mercado de maio a outubro.

A melancia é muito popular entre jovens e idosos: há muitos variedade É coletado em metade da Itália.

Os melhores do nosso país são certamente da Sicília, Puglia, Campânia e Emilia.

Nas épocas mais quentes do ano, nada melhor do que uma boa fatia de melancia – refrescante e deliciosa, e ajuda a combater o calor.

Rica em nutrientes, a melancia proporciona um sabor incomparável Muitos benefícios para o corpo humano. Vamos ver todas as suas propriedades e benefícios juntos, enquanto também focamos em quaisquer contra-indicações.

Benefícios e contra-indicações da melancia: seu efeito na saúde

A melancia traz muitos benefícios ao corpo humano: é rica em nutrientes e tem um sabor interessante.

A melancia é 91% água e tem um grande poder saturante: como se isso não bastasse, também fornece pouquíssimas calorias.

Para cada 100 gramas de produto ele fornece 30 calorias: isso significa que mesmo quem segue uma dieta pode consumi-lo com segurança.

Quanto aos açúcares, os níveis nesta melancia são mais baixos do que em outras frutas da estação.

Matando intensamente a sede, a melancia é rica em antioxidantes e ajuda a combater a fadiga causada pelo calor e ao calor e repor as substâncias perdidas com a transpiração excessiva.

Fonte de minerais preciosos, ajuda a baixar a pressão arterial, combate a celulite (combate eficazmente a retenção de água) e previne a cistite porque remove as toxinas dos rins e da bexiga.

Graças aos altos níveis de sais minerais, combate a fadiga e a fraqueza e também ajuda a pele a mantê-la jovem.

Por fim, a melancia é rica em licopeno, um antioxidante que tem um poderoso efeito anti-inflamatório e promove a saúde do coração e dos ossos.

Não há contra-indicações especiais para o consumo de melancia: mas lembre-se de que é indigerível devido aos níveis excessivos de água e, portanto, é recomendável tomá-la entre as refeições. A melancia pode conter vestígios de níquel, portanto, quem sofre de alergias deve evitar comê-la.