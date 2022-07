Uma noite de Sala Baganza com Michel Valesneri entre ciência, poesia e música

Ideias de sorte e destino que deram origem à teoria das probabilidades, ao paradoxo de Fermi, aos buracos negros, à possibilidade de outras formas de vida no universo, à medicina e à astrofísica. Será uma noite divertida com entrada gratuita entre ciência, poesia e música para explorar a incrível possibilidade, que vai acontecer terça-feira, 19 de julho a partir de 21 No pátio Roca Sanvitali Sala Baganza com o físico Michel Valesinerio ator Sandro Carottitecladista Giovanni Amigetti e guitarrista Lucas Nobis. O encontro com o famoso Vallisneri da ciência, que se tornou um encontro regular no verão de Salsi, intitulado A ciência da incerteza: possibilidade e necessidade da medicina à astrofísica. Está incluído no programa de eventos “Quem quer ser feliz, que seja.” Organizado pela Câmara Municipal de Sala Baganza com patrocínio artístico da Spencer. O evento também faz parte do projeto “Cidadela da Arte”com uma contribuição Fundação Kariparma.

Valisneri é pesquisador sênior do Jet Propulsion Laboratory, NASA Center em Pasadena, Califórnia. Ele estuda a descoberta e interpretação de ondas gravitacionais emitidas por fontes astrofísicas e participou da primeira observação do sistema binário de buracos negros em 2015, reconhecido como ganhador do Prêmio Nobel de Física de 2017. A publicação científica e a fronteira criativa entre arte e a ciência são uma paixão que ele sempre cultivou. Sandro Carruti é ator de palco e dublador. Formado pela oficina de teatro histórico de Vittorio Gassman e cofundador do Zauberteatro de Florença, trabalhou com Giorgio Albertazi, Gabriel Lavia e Massimo Ranieri. Colaborou na produção musical com o Conservatório Cherubini de Florença e com a Fondazione Tempo Reale de Luciano Berio.

O tecladista Giovanni Amegetti tem trabalhado com Peter Gabriel’s Real World desde a década de 1990 e colaborou com Fred Frith, Jeff Coffin, Ayoub Ogada, Joe You, Terme Quartet, Mary Bowen, David Rhodes, Helge A Norbakken, Moreno “Blond” e Fiorenzo Tasinari .

O guitarrista Luca Nobis é o diretor educacional do CPM em Milão. Ele fez várias gravações de música clássica contemporânea e colabora com músicos pop como Antonella Ruggiero. Obrigado ao Festival Ahymé em Bessou Ganalio pela colaboração organizacional.