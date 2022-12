Planeta Galileo Cientista Prêmio Elena Cattaneo

Florença – “Pelo elevado valor do seu contributo para o progresso científico e divulgação do conhecimento, a par da sua actividade oficial de Deputado.” Esta é a razão para a atribuição do prémio Planeta Galileu 2022 Para professor e senador vitalício Elena Cataneo. O Presidente do Conselho Regional entregou a ela o prestigioso prêmio esta manhã na sala do conselho do Palazzo del Pegasso Antonio Mazzio Presidente do parlamento estudantil regional Maria Vitória D’Annunzio. A cerimônia contou com a presença de uma delegação do Parlamento Regional dos Estudantes e Grau 5 C do Instituto Estadual de Educação Superior AM Enriques Agnoletti em Sesto Fiorentino.

Elena Cataneo Professor de Farmacologia, Co-Fundador e Diretor Centro de Pesquisa de Células Tronco “UniStem” na Universidade de Milão. Ele dirige o Laboratório de Biologia de Células Tronco e Farmacologia para Doenças Neurodegenerativas no Departamento de Biociências da Universidade de Milão, em convênio com o Instituto Nacional de Genética Molecular. Ela é conhecida por seus estudos sobre a doença de Huntington, trabalhando com o objetivo de entender sua patogênese, retardar seu curso ou prevenir seu aparecimento.

Ela é autora de livros “Cotidiano Entre Ciência e Política” (Mondadori, 2016) e “Armati di Senza” (Cortina, 2021). Acadêmico de Lincei, W 30 de agosto de 2013 foi nomeado senador vitalício pelo presidente Giorgio Napolitano.

É uma homenagem ao grande trabalho de pesquisa que o senador Cattaneo realiza há muitos anos – disse o presidente – Mazzeo – que contribuiu para a posição da Itália no mundo, mas também um prêmio para muitas mulheres, meninas e meninos que trabalham duro no mundo da pesquisa. Gosto muito do projeto Planeta Galileu porque fala com meninas e meninos, espalha ciência e conhecimento: estou convencida de que isso é uma coisa muito bonita e importante. Como instituição, como conselho regional, vamos continuar a concretizar estas iniciativas porque só quando há mais ciência e mais conhecimento, há mais liberdade.

A senadora ministrou uma palestra de mestrado sobre a “Aventura do Conhecimento”, que envolveu bastante os alunos e levantou muitas dúvidas.

“Estou muito feliz com este reconhecimento e agradeço à região da Toscana pela preocupação que demonstra com os jovens. Este parlamento estudantil é algo surpreendente, uma iniciativa sobre a qual gostaria de saber mais: vou me encontrar com eles, vamos conversar uns aos outros e, espero, vamos continuar nos encontrando”, disse o senador. Cattaneo. “Espero que hoje haja maior consciência de que a ciência e seu método são a bússola para a qual devemos nos guiar em mares tempestuosos. A ciência nada mais é do que uma forma de aprofundar e entender como as coisas existem ao nosso redor. Ela conquista pedaços de conhecimento para todos nós, e os disponibiliza com dados e evidências e evidências visíveis, públicas, verificáveis ​​e reprodutíveis. Seria absurdo, com a riqueza de experiência que temos, chegar a decisões independentes de fatos, então espero que mais e mais decisões legislativas incorporem evidências e evidências científicas.”

“Estamos muito gratos por esta oportunidade de discutir com o senador – disse Maria Vitória D’Annunzio O Parlamento é a instituição que representa 160 mil alunos Estamos confiantes que poderemos aproveitar este momento como uma oportunidade para sensibilizar não só esta legislatura, mas também as que virão.”

Criado em 2017, o Prémio Pianeta Galileo visa homenagear uma figura pioneira no campo científico que tenha combinado uma atividade de investigação significativa com um interesse ativo na publicação e comunicação científica, especialmente para as gerações mais jovens.

“A professora e senadora vitalícia da República Elena Cattaneo atende perfeitamente a esses requisitos – explicou o professor da Universidade de Siena Stephen Ciampimembro da Comissão Científica do Prémio – porque para além da atividade científica ao mais alto nível, sempre fez o possível para divulgar a cultura através de iniciativas dirigidas à juventude, e enquanto deputada faz sentir a sua autoridade em mais uma campo do que de onde ela veio.

Reitor da Universidade de Siena, Robert De PetraVice-chanceler da Universidade de Florença Giovanni Tarle BarbieriE a Marco Machiadelegado do Reitor da Universidade de Pisa para as relações com a região, Hilária BaroniRepresentante do Escritório Escolar Regional da Toscana.

O Reitor da Universidade de Siena disse: “Este prêmio representa um belo momento de reconhecimento da importância da ciência em nossa sociedade Robert De Petra – Devemos dar espaço ao papel da ciência não só nas universidades, mas na sociedade, especialmente em momentos em que se questionam abordagens que não fazem justiça ao que a ciência tem feito para o desenvolvimento da nossa sociedade e ao contributo que tem dado no últimos dois anos de emergências epidemiológicas.

Hilária Baroni E lembre-se de como o prêmio faz parte do projeto Planeta Galileu, exigido tanto pela secretaria regional de ensino quanto pela universidade e distrito, que conseguiu beneficiar alunos do ensino médio. “Acho muito importante o prêmio da senadora por seu papel como cientista do mais alto calibre e como mulher divulgadora da ciência – disse ela – também por seu papel de mediadora junto aos jovens”, disse ela.

Cattaneo dedicou a primeira parte da aula a Rita Levi-Montalcini “um modelo de cientista inclusiva que teve força para desenvolver suas ideias contra todas as adversidades”, disse o senador, e Catalin Carico, pioneiro na Vacinas para mim mRNA. “Em todo período histórico há tribulações que parecem querer impedir que a ciência funcione”, disse o senador, “mas com empenho, vontade e transparência, soluções podem ser encontradas, como mostram as histórias desses dois grandes cientistas”.

