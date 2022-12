Diabetes, é a preocupação dos médicos

Nas últimas décadas, mais e mais pessoas começaram a sofrer do chamado diabetes tipo 2. Mas o que é e o que pode ser feito para evitá-lo?

O diabetes mellitus, ou tipo 2, é uma das doenças metabólicas mais comuns no mundo. Os médicos estão cada vez mais preocupados com o crescente número de pessoas que adoecem. Só na Itália, o número de diabéticos ultrapassará os 3 milhões.

Por um lado, este dado deve alertar a população e incentivá-la a adotar um estilo de vida cada vez mais saudável, mas, por outro lado, é preocupante dado que nem todas as pessoas com esta doença têm acesso aos mesmos tratamentos. Nesses casos, educação, prevenção e nutrição podem ser a solução para esse problema.

Diabetes mellitus: o que é e quantos tipos existem?

Embora a diabetes seja uma doença maioritariamente irreversível, é possível prevenir a progressão da doença prestando mais atenção aos alimentos que consumimos e ao estilo de vida que escolhemos seguir. Quando uma pessoa desenvolve qualquer forma de diabetes, ela tem principalmente problemas para produzir e/ou administrar um hormônio muito importante: a insulina. Este, produzido pelo pâncreas, tem a função de transportar o sangue do sangue para as células para que possa ser convertido em energia. Quando isso não acontece, por várias razões, o açúcar se acumula no sangue causando picos perigosos de açúcar no sangue que são perigosos para a saúde de todo o organismo.

Atualmente, na medicina, São reconhecidos quatro tipos diferentes de diabetes, que diferem entre si na origem e manifestação da doença. Particularmente preocupante é o diabetes tipo 1 e tipo 2, pois são mais comuns do que as outras duas formas. O diabetes tipo 1 é uma das chamadas doenças autoimunesOnde o corpo destrói suas células no pâncreas responsáveis ​​pela produção de insulina.

Os portadores não produzem insulina ou a produzem em seus níveis mais baixos, caso em que o açúcar não passa da corrente sanguínea para as células do corpo, levando a um estado de hiperglicemia. Pessoas com diabetes tipo 1 são forçadas a tomar insulina externamente, com uma injeção ou uma bomba. O diabetes tipo 3 é muito raro, e aqui esse tipo de distúrbio metabólico ocorre por razões genéticas, Doença ou infecções pancreáticas. Finalmente, diabetes tipo 4 afeta apenas mulheres grávidasÉ por isso que é comumente chamado de diabetes gestacional.

Diabetes melito ou tipo 2. Palavra-chave: prevenção

O diabetes tipo 2 é o mais comum, associado a problemas como: Obesidade e sobrepeso e fatores genéticos. Um estilo de vida desorganizado e uma dieta pobre em nutrientes essenciais é um terreno fértil perfeito para a progressão desta doença grave.

No diabetes, ocorre uma condição chamada resistência à insulina. Aqui o pâncreas produz insulina, mas por algum motivo ela não é detectada pelas células e é por isso que o pâncreas continua a produzi-la sob estresse. A outra consequência é que o açúcar que entra em nosso corpo continua a se acumular, causando um perigoso pico de açúcar no sangue. Como resultado, o açúcar não pode ser absorvido pelas células e permanece no sangue.

Com o tempo esse mecanismo Faz com que o pâncreas pare de produzir insulina completamente. É aqui que a mesma retórica entra em jogo para o diabetes tipo 1, Onde a insulina é introduzida no corpo de fora. Por estas razões, é importante confiar no seu médico e descobrir O plano alimentar mais adequado Para combater o desenvolvimento de diabetes, adote um estilo de vida ativo.