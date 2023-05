Com apenas dois ingredientes, você pode dizer adeus às pontas duplas. Eu vou te dizer como!

Diga adeus às pontas duplas com este remédio natural de dois ingredientes. O resultado será realmente incrível.

Se as pontas duplas são um problema com o qual você está cansado de lidar sem melhorar, você está no lugar certo. Entre os muitos remédios que podem ajudá-lo a se livrar dele, existe um que pode Faz com que desapareçam ao mesmo tempo que deixa o cabelo mais macio e brilhante.

Para implementá-lo, basta abrir a despensa e pegar o que quiser. Definitivamente uma forma barata e prática de conseguir cabelos mais lisos, sem pontas duplas Iluminação muito especial. depois da visão Como lidar com isso graças ao óleo de cocoa partir de hoje você pode corrigi-lo com mais facilidade.

Aqui estão os dois ingredientes que ajudarão você a se livrar das pontas duplas

Para um cabelo perfeito e fácil de pentear, um dos principais requisitos é a ausência de pontas duplas. Com efeito, quando estão presentes, o cabelo é mais difícil de pentear e menos agradável de ver Geralmente é encaracolado. Para resolver o problema, você pode combinar dois ingredientes que com certeza tem em casa, azeite de oliva extra virgem e mel. Além de baratos, esses dois ingredientes são rico em propriedades úteis, Eles são ecologicamente corretos e funcionam melhor do que outros que custam mais e prometem mais do que dão.

Ao misturá-los (três colheres de chá de óleo e três colheres de chá de mel, a aumentar de acordo com o volume e o comprimento do cabelo), você criará, de fato, um remédio natural capaz de neutralizar com eficácia as odiadas pontas duplas. Depois de pronta a mistura, que deve ficar bem cremosa, para não escorrer, é só lavar o cabelo e aplicar em todo o comprimento, obviamente insistindo nas pontas. Quando terminar, (você também pode usar apenas nas pontas, se quiser) Você terá que esperar cerca de meia hora Em seguida, enxágue o cabelo. Estes serão instantaneamente mais suaves e fáceis de gerenciar.

Para evitar que o mel deixe o cabelo pegajoso, você pode usar um xampu suave após o primeiro enxágue. De resto, pode proceder normalmente, com um condicionador (de preferência biológico) e, por ex.Faça o seu estilo habitual. Você realmente notará a diferença ao modelar seu cabelo, porque seu cabelo ficará instantaneamente mais macio graças ao poder de reestruturação do mel.