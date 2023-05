Complexidade leva tempo: ciência e publicação segundo Dario Bressanini

Dario Bresannini É um dos mais famosos Editores italianos, no entanto Isso é bom ou ruim? (Mondadori, desenhos de Ariana Obramola) chega a sua nona edição. Ensaísta de sucesso, professor e pesquisador de química na Universidade de Insupria, Brissanini também é protagonista online, e seus conteúdos informativos podem ser encontrados em diversas plataformas, do YouTube ao Instagram, do Twitter ao Tiktok, onde ele adapta interpretações. Com base no seguinte público.

O título de seu novo livro remete à questão que mais envolve dúvidas sobre alimentação que os consumidores colocam em frente às prateleiras dos supermercados, mas não é um guia sobre o que colocar no carrinho de compras e o que evitar. De fato, Bressanini, ao investigar dados e evidências científicas relacionadas a alguns produtos dos quais muitas vezes ouvimos falar incorretamente, como chocolate, carnes curadas, água ou açúcares, fornece ferramentas com as quais você pode encontrar respostas de forma independente quando não tiver certeza dos benefícios ou arrisca o produto.

por ocasião do lançamento Isso é bom ou ruim?E ilLibraio.it O autor entrou em contato por telefone para falar sobre seu trabalho editorial e os principais temas que surgiram no artigo:

Professor, celebridade, escritor: sua profissão é interpretar a ciência de diferentes maneiras. Qual é o seu canal de comunicação favorito?

“Na verdade, considero-me um químico da escrita: adoro ensinar, dá-me uma grande satisfação, mesmo que consiga atingir um número reduzido de pessoas face a todos os outros meios. por jovens, como TikTok e YouTube e Instagram, mais estimulantes.”

Como você começou a publicar?

Foi um caminho gradual que também chegou um tanto por acaso. Quando comecei a ensinar química, percebi a dificuldade de fazer meus alunos entenderem como os tópicos abordados se relacionam com a vida real, então comecei a fornecer exemplos que exploram a experiência cotidiana, como cozinhar alimentos e popularizar a publicação no ensino. Então, por acaso, comecei a escrever sobre isso As ciênciasIncapaz de suportar o histórico e os interesses de quem me lê, fiz o oposto, usando exemplos de culinária para explicar como a ciência funciona.”

Existe alguma celebridade que te inspirou?

Quando estudante, eu era um grande fã de programas de TV e livros populares e comecei a ler As ciências Muito antes de você nos escrever. Mas estando entre os primeiros a postar na web, não havia um modelo real para eu seguir. Posso dizer que me inspirei no espírito de Piero Angela, nomeadamente na escolha de uma linguagem simples e na vontade de atingir o maior público possível.

Você lida com a ciência holística, mas o assunto que mais aborda é a química dos alimentos. Como é isso?

Quando comecei a escrever artigos, a coluna ganhou um nome Utensílios e tubos de ensaio (Blog em vez de ciência na cozinha), porque abordei temas gastronômicos como a termodinâmica da pizza ou a química do pesto. Então, ao longo dos anos, ampliei muito meu ponto de vista, abordando, por exemplo, a biotecnologia e os OGMs. Portanto, comida é uma categoria muito ampla, o que me permite variar desde os aspectos mais engraçados até a desinformação e me envolver com conceitos que podem ser facilmente transferidos para outras áreas também.”

Muitas vezes você se pega explicando por que algumas crenças amplamente aceitas não são verdadeiras. No entanto, a natureza da web multiplica o número dessas falsas crenças e sua capacidade de se espalhar: nunca parece uma tarefa sem fim?

“Já me perguntei isso no passado e, em particular, há dois anos, quando estávamos em um momento de grande desinformação e confusão sobre a pandemia. Como cidadãos, fomos bombardeados com informações conflitantes e me perguntei se a divulgação era é um pouco como querer esvaziar o mar com um balde. Então percebi que o que eu realmente queria fazer era “preencher os espaços em branco”, para dar a quem me segue as ferramentas culturais para se fazerem as perguntas certas e seja um cético plenamente consciente dos fatos. Afinal, esse é o tema principal deste livro, e é assim que devemos abordá-lo. a informação”.

o endereço, Isso é bom ou ruim?, refere-se à desconfiança que muitas vezes surge, principalmente no setor de alimentos. Mas, na verdade, ela explica no livro que o problema é a forma como a pergunta é feita.

“Sim, mesmo que compreenda perfeitamente a necessidade que daí decorre. Mas a resposta a encontrar muitas vezes está errada e exponho-a no livro com exemplos práticos. É verdade que durante o dia navegamos numa enxurrada de conflitos informação, mas é preciso investir tempo a vasculhar Vivemos com a ideia de que a informação é gratuita, porque pensamos que basta ir ao Google para a encontrar, mas na verdade o que “custa” é o tempo para a utilizar na pesquisa de informação de qualidade.

Na verdade, consta no livro que não há evidências científicas (ou evidências em contrário) sobre os benefícios do uso de substâncias como sal rosa do Himalaia, clorofila ou água alcalina. No entanto, o que ele transmite é que na ciência pensamos com possibilidades e sem respostas claras. Como a complexidade é detectada?

Novamente, neste caso, o elemento-chave é o tempo: aparentemente trivial, mas importante, a complexidade pode ser explicada pelo pouco tempo disponível. me até o fim ou Para terminar o livro: Para me interessar, desenvolvi meu método, que não se diz válido para todos.

o que é isso?

“Evito falar de discursos abstratos: sempre parto de um exemplo real e o disseco, para que quem me leia entenda imediatamente se é um tema de seu interesse ou não. Depois explico cronologicamente a história daquele material , ou levo o leitor a buscar fontes e publicações científicas, explicando cada novo item. No caso deste livro, por exemplo, há caixas em que constam resumos de diferentes tipos de estudos científicos.”

A certa altura, ele escreveu que “Antigamente, ignorante era a pessoa que não tinha informações, agora é a pessoa que não conseguia distinguir entre informações verdadeiras e informações falsas”. Nas redes sociais, porém, não há filtro nem hierarquia de informações: como editor, como você convive com esse aspecto?

O problema não está nas redes sociais em si, mas no fato de que nos últimos anos tem faltado o papel mediador do jornalismo científico, que deveria se preocupar em traduzir estudos e informações e colocá-los em seu devido contexto para o leitor. A divulgação saiu dos principais canais de mídia, como impresso ou televisão, com algumas raras exceções, e levou a danos que se tornaram mais visíveis durante a pandemia.

Por exemplo?

“Na transmissão, foram convidados especialistas que frequentemente faziam perguntas incorretas: talvez o virologista tenha feito perguntas sobre imunologia e epidemiologia e, portanto, sem mediação, especialistas – alguns bons, outros ruins – expressaram sua opinião. É por isso que, nos anos Nos últimos dez anos, muitas editoras optaram por usar as redes sociais como uma espécie de televisão pessoal, e o sucesso mundial das editoras nos mostra que não é verdade que as pessoas procuram apenas balés: há uma demanda por longas e conteúdo desafiador também, e as redes sociais são uma excelente ferramenta para atingir quem tem interesse.”

Em seu livro, você também conta que existe uma determinada pesquisa científica que consiste em artigos que não atendem aos padrões de publicação e periódicos não confiáveis. Vivemos um momento histórico em que a desinformação anda de mãos dadas com o declínio da confiança nos cientistas: quais ferramentas alguém de fora do setor deve ter para discernir?

“O que estou tentando fazer as pessoas entenderem é que você não precisa confiar no cientista individual, mas na ciência como um método. Alguns ganhadores do Prêmio Nobel chegaram a dizer essas bobagens quando saíram de seu caminho. Isso é bom ou ruim? Estou explicando qual é a mecânica da comunidade científica: correções, autocorreções, experimentos, debates, só para mostrar porque podemos confiar. Pode acontecer um mau estudo, mas não podemos acelerar os processos de verificação, que muitas vezes levam anos. Isso vai contra a nossa necessidade de obter respostas rapidamente.”

Portanto, a chave é o tempo.

“Sim: Ignorar não é errado, mas onde encontrar a informação, e o tempo que escolho gastar procurando informações confiáveis, é minha responsabilidade. A informação está lá, mas você precisa de tempo e vontade de ir buscá-la ; caso contrário, corremos o risco de cair nas soluções erradas.” , o que no máximo nos convence a gastar muito dinheiro em produtos que na verdade não servem para nada. Mas meu julgamento não é um julgamento de superioridade, a necessidade de controle é humana , e é mais forte quando em causa.”

Isso está acontecendo com ela também?

“Sim, e tentei deixar claro no livro: também não sou imune a isso, principalmente quando se trata de coisas que me tocam profundamente, como meu diagnóstico de câncer. , por exemplo, aqueles que se perguntam se não há problema em usar água da torneira para dar mamadeira ao filho e querem uma resposta clara, porque a ansiedade do momento dificulta o raciocínio racional.”

Falamos sobre o escritor Bressanini, mas o que você gosta de ler?

“Eu leio muitos quadrinhos! Poucos romances, e quando eles acontecem comigo, dificilmente são novos: os últimos romances que li foram curso de fundamentação Por Asimov que meu filho me deu no ano passado. Quando vou à biblioteca, sinto-me especialmente atraído pelas estantes de artigos, panfletos e miscelânea, mesmo que não necessariamente de um assunto científico. Percebo que redações não são a única maneira de aprender, mas adoro chegar ao final do livro e sentir que sei mais sobre o mundo.”