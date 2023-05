Os farmacêuticos mataram Molducci: “muitas prescrições suspeitas de drogas pesadas”. Médicos: “Gerir a si mesmo”

O Dr. Danilo Molducci era um médico “muito experiente” que, basicamente, no que dizia respeito aos seus tratamentos, “se autogeria”. Isto é o que apareceu durante a segunda sessão do julgamento da morte O médico cambiano Danilo Molducci, falecido aos 67 anos em 28 de maio de 2021, foi acusado de O próprio filho do médico, Stefano Molducci, de 40 anos (defendido pela advogada Claudia Battaglia), e a cuidadora romena Elena Vasi Sosma, de 52 anos, (defesa do advogado Antonio Giacomini), ambos presentes no tribunal, são acusados ​​de vários crimes agravados Assassinatos cometidos pela corte de Ravena esta manhã.

Segundo a promotoria, de fato, seu filho Stefano havia envenenado premeditadamente o pai – que já sofria de doenças anteriores – com uma overdose de remédios que o homem de 67 anos teve que tomar. Tudo com a ajuda da empregada, que – ainda de acordo com a acusação – primeiro obteve os remédios também por meio de receitas falsas (na primeira audiência parecia que no momento da morte de Molducci a mulher já estava sendo investigada por esse motivo), e depois os entregou à vítima. O possível motivo apontado pela denúncia é econômico. De acordo com a hipótese de investigação, Ou seja, o filho queria impedir que o pai sacasse os agentes bancários depois que grandes saques fossem descobertos (Tanto que, pouco antes de sua morte, o homem de 67 anos contratou um investigador particular de Trento para apontar eventuais deficiências e contatou um advogado para processar seu filho.)

Reclamação dos farmacêuticos: “Muitas prescrições e caligrafia suspeita”

Na sessão de hoje, o tribunal, presidido por Michele Leoni (Juíza Menor Antonella Guidome), ouviu os depoimentos de vários médicos que trataram Molducci e farmacêuticos que receitaram diversos medicamentos utilizados pelo médico de Cambiano. A primeira a sentar-se no banco foi Giorgia Borghi, farmacêutica e ex-diretora da 1ª farmácia municipal de Ravenna (a da Via Berlinger). A farmacêutica Angela Scorza explica ao Procurador-Geral da República que em 2021 recorreu ao diretor da farmácia municipal 8 (Moldocchi abastecido com medicamentos em ambas as farmácias) após notar, a partir da primavera de 2020, “uma quantidade muito grande de prescrições contendo prescrições de muitos medicamentos, mesmo pesados, como diazepalm, toradol, analgésicos e benzodiazepínicos, que podem ser abusados, até 5-6 caixas de cada medicamento e até 7-8 prescrições em dias alternados, seja na farmácia 1 ou 8 “e assinado pelo Dr. Molducci.

Mas essas prescrições, bem como a quantidade suspeita — “Não entendíamos por que tantos medicamentos haviam sido prescritos para uma pessoa, embora fossem válidos porque Moldocci ainda estava registrado na Ordem dos Médicos” — fizeram os farmacêuticos suspeitarem de outra coisa. Também o motivo: “No começo eles tinham uma certa fila, e depois de um tempo mudou – segundo Borghi – nós perguntamos à mulher que coletava os remédios para o Dr. Molducci, que eu acredito que era o cuidador, e ela disse que era tão doente ela não conseguia segurar a caneta na mão, então ela preencheu as receitas para ele, mas a assinatura era do médico, então não podíamos recusar dar remédios para ele, mas em janeiro de 2021 nós registramos uma reclamação e nós também percebeu que a quantidade de medicamentos prescritos continuou aumentando, e a partir desse momento, após a reclamação, os pedidos de medicamentos pararam quase que imediatamente.”

A segunda testemunha, Francesco Cattoli, colega de Borghi, farmacêutico até janeiro de 2020 na farmácia municipal 1 e depois às 8. Os medicamentos prescritos e a frequência de sua solicitação, muitas vezes até no turno da noite, não eram adequados para uma pessoa – diz o farmacêutico – além disso, ele não foi As receitas foram escritas e foram fornecidas imprecisões ou correções. suspeito.”

Médicos moldocchi: “Ele mesmo administra os remédios que precisam ser tomados”

Depois vieram os clínicos gerais que trataram Molducci nos últimos anos. A primeira a falar é Elena Blaschi, que atendeu o médico de Cambiano de 2016 até abril de 2021 (um mês antes de sua morte). Ele explica que não sabe por que Molducci decidiu trocar o médico de família. “Ele está se autoadministrando, fodendo comigo para me fazer pedir medicamentos ou prescrições ambulatoriais”, diz o médico. “Ele me ligou logo após terminar o relacionamento (pouco antes de morrered) para me perguntar algo sobre o cateterismo vesical: Respondi que ele deveria ligar para seu novo médico, se bem me lembro ele parecia surpreso, talvez não percebesse a mudança. No entanto, ele geralmente me pedia para receitar remédios para colesterol, proteção estomacal, e eu não receitava benzodiazepínicos ou psicotrópicos, e não sabia que ele os estava tomando.

Até o médico, explica, notou anomalias na quantidade de medicação necessária e na caligrafia das receitas recolhidas pelo mesmo médico, que “nalguns casos eram diferentes”. Além disso, “pouco antes de mudar de médico, ele me ligou para pedir que eu solicitasse a inserção de um cateter intravenoso em casa para um tratamento de infusão, que nunca havia sido prescrito. Então eu disse que não, porque essas visitas domiciliares são apenas para pacientes com câncer ou os doentes terminais. Eles também fizeram um pedido em particular, mas se recusaram a fazê-lo. Também conversei sobre isso com seu filho Stefano, que então me ligou em junho de 2021 para perguntar se eu estaria disponível para testemunhar a seu favor que seu pai estava tomando drogas por iniciativa própria, ao que respondi que não havia receitado a ele drogas nunca desse tipo, embora me lembre de ter feito uma reivindicação de invalidez para meu paciente.

“Sei que ele costumava ir ao pronto-socorro por úlceras, embolia pulmonar e falta de ar”, explica o médico. O advogado de Stefano Molducci pergunta: “Você se lembra de ter sido hospitalizado por overdose de benzodiazepínicos, intoxicação aguda por substâncias psicotrópicas e ter sido internado por abstinência das mesmas substâncias psicotrópicas?”. Mas o médico não se lembra. A desembargadora faz algumas perguntas esclarecedoras sobre o estado mental da idosa de 67 anos que, segundo a médica, disse, “falava gaguejando, mas como sempre fazia”, e sobre os medicamentos que receitou: “sabendo que ele está um paciente crítico com muitas doenças.” E que ele fez muitas visitas ao pronto-socorro, antes de prescrever um medicamento, ele consultou lendo o prontuário ou não?”, pergunta Leoni. Mas o médico diz que quanto a repetir a receita, foi uma medida desnecessária.

Médico: “O filho me pediu uma autópsia para proteger o cuidador sob investigação por falsificação de receitas”.

Um mês antes de sua morte, conforme mencionado, Molducci trocou seu clínico geral por Daniela Lorenzi, que o tratou durante todo o último mês de vida. “Filho Stefano me contou que seu pai havia trocado de médico porque teve um desentendimento com o médico anterior sobre a prescrição de certos medicamentos – e depois acrescenta um detalhe importante – no dia do falecimento do pai, Stefano veio me pedir o atestado de óbito e fazer autópsia para determinar a causa da morte do pai, segundo ele para proteger a si e ao cuidador de seu prestador de cuidados, pois havia a possibilidade de objeções do companheiro do idoso de 67 anos, visto que o cuidador já estava sendo investigado por falsas receitas ( depois que os farmacêuticos reclamaram especificamente, Sr. Dr.) Como o pai dela usava drogas, ele queria protegê-la”. .”

A Dra. Lorenzi também especifica que “nunca conheceu Danilo Molducci, porque ele estava acamado, nunca lhe receitou remédio naquele mês, enquanto lhe receitou uma gastroscopia para problemas de estômago, um exame de urina porque ele tinha um cateter, um tac para uma consulta anterior embolia pulmonar e um pedido de cirurgia no ombro. De qualquer forma, parecia claro que, além da dor no ombro, ele não havia me dito que estava tendo problemas para escrever ou mover as mãos ou os braços. No entanto, quando o advogado Battaglia mostrou a ela um relatório de emergência de sua hospitalização por dor epigástrica, ela disse: “Os medicamentos que Molducci tomou por iniciativa própria para esta doença estão incorretos: ele tomou os remédios para prevenir a dor epigástrica, não para tratá-la .” A pedido do presidente, ele então explicou que Molducci introduziu o teste D-Dimer (teste usado para detectar ou não um coágulo, trombo, Sr. Dr.) em um nível muito alto, “em um paciente obeso e com suas patologias era um sinal de alerta de obstrução, mas deve ser avaliado junto com outros sintomas. No entanto, nesses casos, os angiotaks são necessários”, confirma o que foi solicitado pelo Leoni.

Ex-colega de clínica: “A casa dela era um porto de mar, ela distribuía remédios para família e amigos com muita facilidade”

Finalmente foi a vez de Desiderata Farneti, ex-colega de Molducci e clínico geral por alguns anos até 2015. “Conhecia Molducci desde 1988 quando era treinador de medicina, depois de 2009 compartilhei atividade com ele em Campiano até 2015, quando foi transferido para Cervia. Eu conhecia a família dele Todos eles, a ponto de seu filho me informar da morte de seu pai via WhatsApp. Ele morreu, possivelmente uma embolia pulmonar.” Na véspera do enterro, ele repetiu a causa da morte e me disse que aguardavam os resultados da autópsia.”

Em seguida, o médico falou de Molducci como seu paciente e como colega: “Sempre dizemos entre os médicos que não há pior paciente do que um colega. Ele era tão experiente, tão respeitoso e tão à frente de mim, que não pude impor exames , tratamentos ou internações nele, mas eu tinha que respeitar a superioridade dele – enfatiza o Dr. Farnetti – então não podia sugerir muito, fazia o que ele me pedia, até para a mãe, até para receita de benzodiazepínicos. Sobre o uso excessivo, ele disse: “Ficou claro que ele era viciado tanto em benzodiazepínicos quanto em contramal, que é um opioide, e tramadol (um analgésico, Sr. Dr.), estava cheio de caixas vazias e frascos de remédios”. na clínica até as quatro horas da manhã.” Eu também disse a ele como médico: “Você está usando demais”.