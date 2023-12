Diabetes, colesterol, hipertensão, doença celíaca – Corriere.it

Você tem um doença crônica pode levar Restrições alimentares que devem ser seguidas. Durante as férias, quando você compartilha momentos de convivência com seus entes queridos, pode abrir alguma exceção para saborear deliciosos pratos de Natal? Em que você deve prestar atenção? Aqui estão algumas dicas para quem sofre com isso alta pressão, Diabetes, Colesterolgota, Fígado gordodoença celíaca.

alta pressão “Para pessoas com pressão alta, é o inimigo número um sódioque é encontrado no sal de cozinha, mas também em vários Especiarias “ocultas”.“Também contém materiais Glutamato de sódio – lembra o presidente da Sociedade Italiana de Medicina Interna (SIMI), Giorgio Sisti, Professor de Medicina Interna da Universidade La Sapienza de Roma -. Além do sal de cozinha O que acrescentamos aos pratos é preciso levar em consideração o que contém Alimentos conservados em salComo bacalhau seco, atum, anchovas, peixes, bacalhau, carnes curadas, queijos frescos (mussarela) e queijos curados conservados em salmoura.

Deve então ser emprestado Preste atenção às azeitonas e alcaparras Também preservado em salmoura, um Molhos como ketchup e salgadinhos (por exemplo, batatas fritas, amendoim), Em cubos de sopa Que contenham glutamato de sódio (de preferência vegetais).

Rico em gordura “No que você deve prestar atenção se tiver colesterol alto? “Todos eles.” Gorduras vegetais Eles vão BomComeçando pelo azeite (que é rico em calorias) – responde o Presidente Simi –. Eles vão Evita – Ou pelo menos limitado – Todos gAnimais raros Encontrado em carnes vermelhas, embutidos e queijos curados; Pode ser comido Carne magra com moderação Como frango, peru e coelho; Eu sou Queijo com baixo teor de gordura é permitido – sempre com moderaçãoE aquele por excelência é Ricota Porque é um produto curado proveniente do preparo de queijos gordurosos e, portanto, contém baixo percentual de colesterol. Ele vai Não há problema em comer peixe (De acordo com a tradição que prevalece em muitas regiões no Natal e no Ano Novo), especialmente que Azul claro, rico em gorduras ômega-3 (E também salmão fresco.)

Quanto a especiarias, Use azeite extra virgem e evite manteiga e banha. Cuidado com os ovos (recomenda-se comer dois ovos por semana) encontrados, por exemplo, em massas com ovos, doces e massas assadas (ovos cozidos)."

Triglicerídeo «Pessoas com níveis elevados de triglicerídeos – lembra o especialista – devem fazê-lo Evite todas as gorduras animais e vegetais (incluindo azeite); Em vez de, Especiarias, limão e ervas aromáticas podem ser usadas para dar sabor aos pratospara”.

Diabetes Entre aqueles que têm mais problemas na mesa durante as férias estão os diabéticos. “Quem sofre de diabetes deve Evite açúcares simples O que consequentemente leva a um aumento no índice glicêmico Limite massas, pão, pizza, batatas, polenta e arroz – diz o professor Sisti -. Nesse caso O segredo é usar alimentos integrais Que tem a grande vantagem de conter fibras, o que faz com que seja absorvida menos glicose e leva a um menor aumento dos níveis de açúcar no sangue, não só em pessoas com diabetes, mas também em pessoas de risco.

a Truque desconhecidoMas é muito útil – prossegue o Presidente Simi – é Coma alimentos ricos em gordura, como frutas secas com casca, antes de macarrão ou pão (Por exemplo, nozes ou avelãs, máximo 30 gramas) Faz parte de uma tradição natalina italiana: essas gorduras impedem a absorção do açúcar, retardando assim o pico de açúcar no sangue.

outro truque, Se você quiser comer macarrãoeu Espere um prato de vegetais O que impede a absorção de açúcares. Legumes podem ser consumidos (que faz parte da tradição da passagem de ano) que substitui pratos à base de batata e grãos. Ideal para diabéticos Coma macarrão integral com grão de bico, lentilha ou outras leguminosas.

olho, em vez de, Com fruta muito açucarada Como um típico Natal Ou seja, figos secos, castanhas e tâmaras, mas também bananas e uvas – lembra o professor Sisti -. O álcool deve ser limitado É açucarado e Devem ser evitadas sobremesas fermentadas típicas como panetone e pandoro; Para ser preferido em vez de Doces feitos com farinha integral. Se você não quer abrir mão do panetone ou pandoro – o presidente Simi aconselha – Coma uma pequena porção precedida de algumas nozes ou avelãs. Em vez disso, coma chocolate amargo (que tem um alto teor de cacau) e lembre-se beber muita água Especialmente se você comer mais do que o normal."

Fígado gorduroso (esteatose do fígado) Cada vez mais pessoas que sofrem de obesidade ou diabetes sofrem com isso Fígado gordo (Alteração gordurosa hepática). O que você recomenda para o almoço de Natal? para”Todos os tipos de peixes, legumes, vegetais e alimentos ricos em fibras são bonsConsumir Carnes frias com moderação (Bresaola ou carne de porco magra é melhor) – responde o professor Sisti. Evitaem vez de, Alimentos ricos em gorduras animais Como banha, manteiga, banha, queijos curados, miudezas e Proibição absoluta do álcool (incluindo vinho e cerveja) Bebidas espirituosas, mas também bebidas açucaradas com alto teor de frutose (Pode facilitar o acúmulo de gordura no fígado.)

Gota (hiperuricemia) “Quem sofre de gota, ou seja, tem Altos níveis de ácido úrico, Ele pode sofrer convulsões se comer e beber demais Durante as férias”, alerta o especialista.

O que você prefere e o que deve evitar? comoVocê pode comer pão, macarrão, arroz, queijo magro e vegetais, exceto aspargos, espinafre e couve-flor E a Peixe branco Como robalo, garoupa, lúcio, bacalhau, pescada, pregado e sol, ou seja, Peixe de água doce Como a truta – aconselha o professor Sisti -. Eles vão Evita em vez de Alimentos ricos em purinas, como peixes oleosos, mariscos e frutos do mar (Portanto, nada de macarrão com amêijoas); para É preferível abandonar resíduos, caça, cubos de caldo e salsichas. para Álcool é proibido O que desencadeia ataques de gota.

Doença celíaca Se houver alguém com doença celíaca na família, é recomendável estar presente Uma lista Não contém gluten, Principalmente se os mais pequenos tiverem doença celíacaIsto evita que comam acidentalmente alimentos que não lhes são adequados, como sugerem a Associação Italiana de Celíacos (AIC) e os seus especialistas. Você pode pensar em um Cardápio com alimentos naturalmente sem glúten Como, por exemplo, arroz, carne, peixe, ovos, laticínios, vegetais, legumes e frutas. READ Franco Perino: "A dieta para combater a depressão"

Ao selecionar um menu, é importante saber quais menus são Alimentos proibidos para pacientes com doença celíaca, mas não limitado a: trigo, cevada, centeio, espelta, cuscuz, seitan, trigo Khorasan (frequentemente comercializado sob a marca "Kamut") e outros tipos de trigo. Preste também atenção à poluição, Aic menciona: Alguns alimentos "inesperados" podem estar em risco devido ao uso de farinha e glúten como ingredientes adicionais (certas carnes curadas, preparações de sopas e molhos, chocolate, nogado, doces ou, por exemplo, queijos para barrar). O conselho está sempre lá Verifique o rótulo Que, por lei, deve conter as informações necessárias à garantia do consumo. Para simplificar, também é possível contar com ele Produtos com a marca registada Spiga Barrata. Além disso, a AIC elabora periodicamente uma lista de alimentos permitidos, de risco e proibidos que compõem o ABC da dieta para celíacos, disponível em Site da Associação Italiana de Celíacos.