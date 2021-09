Pessoas que vivem vidas sedentárias aumentaram dramaticamente nos últimos anos. O trabalho inteligente em grande escala nos obriga a ficar sentados no escritório várias horas por dia. E, ao fazer muito pouco movimento, tendemos a ganhar peso porque não queimamos calorias suficientes. Além disso, podemos assumir posturas incorretas que podem nos causar poucas dores físicas.

Túnel do carpo, dor nas costas e pescoço

Os trabalhadores de escritório costumam sentir alguma dor. Dor nas costas que se ramifica para o pescoço devido à postura incorreta. Ou incline a cabeça para a frente para olhar tablets ou smartphones enrugados Neck Tech. Mas também a dor clássica em pulso O que também pode levar à síndrome túnel do carpo.

Pode levar 3 minutos por dia para aliviar e aliviar a dor no pescoço

Então, o que pode ser feito para melhorar nosso padrão de vida e nem sempre sentir a dor e o espancamento? Em um artigo anterior, explicamos 4 movimentos que você deve fazer enquanto está sentado em um trabalho inteligente para evitar dores nas costas. Hoje veremos alguns exercícios que devem ser feitos para melhorar a mobilidade do pescoço.

O primeiro movimento é muito simples

Apenas sente-se com os ombros retos e olhe para a esquerda e para a direita. Vire a cabeça de um lado para o outro tentando movê-la o mais longe possível, mas sem exagerar e se machucar. Provavelmente faríamos melhor do nosso outro lado, mas isso é totalmente normal. Esperamos por 30 segundos.

Então colocamos as mãos cruzadas no peito e movemos a cabeça primeiro para trás e depois para frente. Sempre duramos 30 segundos. Na mesma posição, estaremos inclinando a cabeça para os dois lados, como se tivéssemos que puxar a orelha para cima. Sentiremos o músculo do pescoço derreter.

Finalmente, aqui estão os dois últimos

A duração é sempre de 30 segundos por movimento. Desta vez, focamos no queixo, trazendo a cabeça para trás puxando o queixo. Vamos pensar na foto quando acidentalmente abrimos a câmera frontal do telefone e nos vemos com o rosto maior. Em seguida, levantamos a cabeça para a frente. O último é mais desafiador para algumas pessoas, mas não muito difícil. Teremos que mover a cabeça para a direita e para a esquerda, mas sempre olhar para frente e levantar o ombro de referência.

Portanto, aqui, apenas 3 minutos por dia podem ser suficientes para aliviar o pescoço e remover a dor cervical. A grande vantagem deste conjunto de exercícios é que não precisamos de nenhum equipamento. Podemos fazer isso com segurança sentando-nos em uma cadeira e a única coisa de que precisamos é um cronômetro. Se não tivermos, basta usar o cronômetro do telefone ou até mesmo o cronômetro da cozinha.

