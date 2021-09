Café e coração, o que a ciência diz sobre isso?

NSAmor e coração o que sabemos? Pessoas com problemas cardiovasculares não precisam necessariamente parar de beber café por completo. De acordo com um estudo publicado no Journal of Heart Failure, na verdade, O aumento da ingestão de café pode estar associado a um menor risco de insuficiência cardíaca. Embora ainda não haja evidências suficientes para recomendar beber mais café, aqueles que o bebem regularmente podem não ter que abandoná-lo de seus hábitos. É o que ele fala Giulio Stefanini, cardiologista da Humanitas e professor da Universidade Humanitas, em artigo da Humanitas Health que publicamos.

Você pode beber café quando tem problemas cardiovasculares?

Beber café nem sempre é perigoso

Estudos analisados ​​a partir de pesquisas publicadas no Journal of Heart Failure sugerem que Continuar a beber uma quantidade adequada de café por dia (o estudo estima não mais do que três xícaras de café americano) pode ser benéfico para a saúde. Para quem tem problemas cardíacos. Mas os especialistas argumentam que Ainda não há evidências suficientes para recomendar o aumento do consumo de café para reduzir o risco de deterioração da saúde cardiovascularE; No entanto, pode-se argumentar que, para aqueles em risco de doença cardíaca, é improvável que o café (consumido com moderação) apresente risco.

Para a maioria dos pacientes com insuficiência cardíaca e cardiopatas, não é necessário eliminar completamente o café ou a cafeína.para mim. É claro que alguma atenção deve ser dada aos diferentes tipos de bebidas de café que contêm diferentes quantidades dessa substância. O consumo excessivo de café ou a ingestão de cafeína de outros tipos de bebidas pode realmente levar ao efeito oposto.

Beber seis ou mais xícaras de café por dia pode aumentar os lipídios do sangue Portanto, representa um fator de risco para doenças cardiovasculares. Também deve ser levado em consideração que o tipo de café escolhido e o que é adicionado na bebida são fatores que afetam a saúde: mesmo a ingestão excessiva de calorias ao longo do tempo é prejudicial à saúde do coração.

café e prevenção

O consumo diário moderado de café não está necessariamente associado a um risco aumentado de pressão alta. No entanto, é necessário monitorar sua pressão arterial caso beba mais café do que o normal, para verificar se a ingestão de mais cafeína não causa aumento da freqüência cardíaca ou palpitações.

Além disso, certifique-se de beber mais café se sentir que tem tendência a níveis mais elevados de fadigaNa verdade, a sonolência pode ser um sintoma de deterioração das condições de saúde. Um componente importante da saúde cardíaca é também a higiene do sono e, portanto, o tratamento clínico apropriado de doenças como a apnéia do sono, um conhecido fator de risco para insuficiência cardíaca.

Em qualquer caso, antes de introduzir mudanças significativas no seu consumo de café ou bebidas cafeinadas, é aconselhável consultar um especialista, que o poderá mostrar como agir no caso concreto. Em geral, para manter um coração saudável, os especialistas recomendam especialmente a introdução ou manutenção destes hábitos: