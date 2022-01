Bandeira: Este é um sinal inesperado de morte iminente

https://it.sputniknews.com/20220125/scienza-ecco-svelato-un-segno-inaspettato-di-morte-imminente-14769904.html

Gerontologia: A fadiga excessiva tem sido definida como um indicador de morte prematura em idosos.

Cientistas da Universidade de Pittsburgh disseram que uma piora da reação à atividade física em idosos pode indicar morte iminente. Seu trabalho científico foi publicado na revista médica Gerontology, e epidemiologistas e geneticistas realizaram um estudo piloto para prever o risco de morte com base no nível de fadiga. O estado de fadiga após diferentes tipos de exercício foi avaliado usando a New Pittsburgh Fatigue Scale. Mais de 2.000 pessoas com mais de 60 anos participaram do experimento. Ao calcular os resultados, os cientistas levaram em conta muitos fatores adicionais que afetam a taxa de mortalidade, como a tendência à depressão, uma doença terminal e a idade e o sexo das pessoas. Como resultado, os participantes que marcaram 25 ou mais pontos na escala de fadiga nos testes tiveram 2,3 vezes mais chances de morrer após 2,7 anos. O especialista lembrou que para diminuir o risco de morte, o idoso deve manter pelo menos um baixo nível de atividade física para evitar o cansaço e manter o corpo em boa forma. Anteriormente, a nutricionista Elena Solomatina aconselhava os idosos a reduzir o consumo de pão branco, devido ao seu teor de açúcar e margarina. Segundo o médico, esses produtos têm um efeito negativo nos vasos sanguíneos e, consequentemente, na atividade cerebral, o que aumenta a probabilidade de desenvolver demência.

