Podemos afastar o frio e aquecer os ossos com este chá de ervas, um potencial aliado contra resfriados e doenças sazonais

Enquanto nossas avós eram e ainda são generosas em dar conselhos sobre culinária, casa e saúde, os avós tinham outra vantagem. Em dias tão frios, os ancestrais sabiam resistir à geada. Especialmente ao voltar do trabalho, talvez dos campos. Ou fábricas, que muitas vezes eram caixas de gelo reais na época. Havia um chamado “bone warmer”, aquele tiro capaz, psicologicamente, de trazer alguma recuperação. Algo que a ciência moderna negaria, mas acima de tudo atuou como aliado contra o frio. No entanto, depois de deixar a vovó e retornar à sabedoria da vovó, veja como afastar o frio e aquecer os ossos com este chá de ervas saudável, um potencial aliado contra resfriados e doenças sazonais.

Todos os benefícios das rosas cor de rosa

O primeiro ingrediente do nosso chá de ervas é a flor do cão. Fábrica sobe no ranking de popularidade graças a estudos científicos. Uma planta selvagem que nossas avós tanto amavam e que a ciência moderna a recomendaria por sua riqueza em licopeno. Este antioxidante também está presente no tomate e é um potencial aliado saudável. Especialmente a pele, ossos e olhos. É por isso que a rosa mosqueta é um maravilhoso primeiro curinga para o chá de ervas à noite.

O segundo ingrediente a usar, canela. Rica em vitaminas e minerais, esta substância é conhecida há muito tempo pelo seu poder digestivo. mas de acordo com especialistasTambém não vai doer como aliado na prevenção de infecções e vírus. Tenha cuidado, porém, para não exagerar por causa da cumarina. Uma substância que contém que pode envenenar o fígado e os rins. Se usado, como os médicos lembram, com mais frequência. Em caso de chá de ervas ocasional, não deve haver complicações.

Da cozinha o terceiro aliado da saúde

Também da cozinha, mas desta vez da horta, eis o terceiro ingrediente do nosso chá de ervas: a sálvia. Contém muitos antioxidantes que são capazes de prevenir a chegada de infecções e bactérias. Historicamente usada na época romana como pasta de dente, a sálvia tem um potencial antibacteriano muito importante. Pode ser, dizem os especialistas, uma ajuda valiosa para melhorar a qualidade da atividade respiratória. Não é pouca coisa no inverno, com nariz entupido e coriza e garganta propensa a vírus.

