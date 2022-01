Medite che este é stat

Vi commando questa liberdade condicional.

Scolpitele nel vostro cuore

Estando em casa andando por via,

Coricandovi, alzandovi.

Ripetetele ai vostri figli.

O vi si sfaccia la casa,

La malattia vi impedisca,

Eu vostri nati torcano il viso da voi.

(Primo Levi. Se este é um uomo. De Silva, Turim 1947)

Si chiude così la poesia che ricalca i testi biblici di Deuteronomio 6,4-9 e del Salmo 137 e che Primo Levi ha intitolato, in ebraico, Shemá (ascolta). Più che mai il monito va ascoltato this 27 gennaio, terzo anniversario della liberazione di Auschwitz dell’era della pandemia, un tempo in cui, lungi dal connettersi in una trama distinarietà, the tessituè il sui sui gli ac ci id comuni e la missione formatrice della scuola traballa.

Uma “dimenticare” (demênciaandare fuori di mente), oggi più che mai si deve opporre “ricordare”, rimettere nel cuore (cordis), afins la memoria sia un legame (identitario o morale) fra le generazioni, che trascenda la mera esistenza biologica (“C’è un’intesa segreta tra le generazioni passate e la nostra: noi siamo attesi sulla Benjaminterra”. Tesi di filosofia della storia. Einaudi, Turim 1962).

Se é pur vero che «la trama del tempo umano non tollera strappi sul piano etico-politico e, al pari delle verità non dette, l’oblio diviene vettore di male» (Emilia D’Antuono in Intellettuali ebrei italiano del XX secoloFranco Angeli, Milano 2018), «il passato ha bisogno che lo si aiuti, che lo si ricordi agli smemorati, ai frivoli e agli indidifferenti, che le nostre celebrazioni lo salvino contínuo dal nulla» (Vladimir Jankélévélév). Perdoar? Giuntina, Firenze 2004).

Davanti a Dio non ci sono prescrizioni, motive dalla distanza del passato e dalla presunta grazia dell’essere nati dopo. Al cospetto dell’Eterno, tutto è contemporaneo and present» dice il teologo tedesco Jürgen Moltmann («La fossa – e Dio dov’era? Teologia ebraica e teologia cristiana dopo Auschwitz», dentro Dio nel progetto del mondo moderno. Queriniana, Brescia 1999) e alla disperazione di quell’eterno present (semel em Auschwitz, semper em Auschwitz) sono stati condannati sopravvissuti como Jean Améry e Primo Levi (si veda qui su) Ciência em rete).

Tuttavia, anche se ciò che è avvenuto “non si può comprendere, anzi, non si deve comprendere, perché combrendere è quasi giustificare”, Levi ha sentito il dovere di abattere il muro dell’in vipoicibilité no so… , non dobbiamo scrivere venha se fossimo soli. Abbiamo una responsabilità, finché viviamo: dobbiamo rispondere di quanto scriviamo, parola per parola e far sì che ogni parola vada a segno” (L’altrui mestière. Einaudi, Torino 1985): «Tu scriverai conciso, chiaro, composto; eviterai le volute e le sovrastrutture; saprai dire di ogni tua parola perché hai usato quella e non un’altra; amerai e imiterai quelli che seguono queste vie » (La ricerca delle radici. Einaudi, Turim 1981).

Anche Elie Wiesel era ossessionato dai ricordi («Mai dimenticherò quella notte, la prima notte nel campo, che ha fatto della mia vita una lunga notte e per sette volte sprangata… anche se fossi condannato a vivere quanto Dio Mai.»A nota. Giuntina, Firenze 1980) ma, al tempo stesso, era conscio che «chi non visse l’avvenimento, mai lo conoscerà. E chi lo visse, mai lo svelerà. Mai nella sua completa verità, mai lo svelerà… L’estraneo non comprenderà nulla dei balbettii dei sopravvissuti» (Un ebreo oggi. Morcelliana, Brescia 1985). Nell’ultima cosa che scrisse, una prefazione, uscita postuma, a un catalogo di fotografie di campi di concentrament in most a Trieste nel 1987, Primo Levi espresse la speranza che le immagini potessero essere “il miglibi” para render le esperanto stato e, circa l’opportunità di trasformare in musei o memoriali i luoghi della Shoah, dopo che, in una prima phase, si era augurato la loro eliminazione («Via tutto. Spianate tutto, tutto only suolo»), a funzione suolo ai “monumenti- amonimenti”.

Em realtà, delle centinaia di luoghi di prigionia e di sterminio che hanno infestato l’Europa, uma grande parte é rimasta privada de qualsiasi targa di riconoscimento, spesso per rimuovere un passato di cumplicà. L’oblio ha coperto anche molti dei siti capillarmente diffusi sul territorio nazionale e di occupazione italiana tra 1930 e il 1945; Carlo Spartaco Capogreco, médico e docente de história, ha censito 135 campi di concentramento, 85 campi di lavoro, 109 campi di prigionia, 15 campi provinciali della Repubblica Sociale Italiana (ei detenuti politici e razziali erano lusi anche 66, 85 ‘internamento, 34 località di confino e 8 località di soggiorno obrigatório). (Capogreco CS. «Campi di concentramento», em Dicionário do fascismo, a cura di V. de Grazia-S. Luzzatto, Turim, Einaudi, 2003).

Risalta, neste panorama, la conservazione rispettosa e austera della Risiera di San Sabba, um impianto para o tratamento industrial do riso costruito fuori Trieste nel 1898 e transformado dai nazisti nell’unico campo di sternoritio s Il complesso fu dapprima utilizado vem primeiro para os militares italianos catturati dopo l’8 settembre 1943 e poi para o smistamento degli ebrei da deportare na Germânia e na Polônia e por l’eliminazione di tenuti politici e di partigiche comeei de oltree beni razziati.

La Risiera di San Sabba. Créditos da imagem: Wikimedia Commons. Licença: CC POR 2,5

L’atrocità si annuncia già nel sottopassaggio d’ingresso, dove era situado na “cella della morte”, em que os primeiros destinos eram destinados a esse tipo de ação, talvolta insieme ai cadaveri culi full of creative. il cortile erano occupati dai laboratori di lavoro forzato, dalle camerate delle SS e dei militari ucraini e italiani e dalle celle di chi era in attesa di essere deportato. ancora le due stanze di tortura ei 17 cubicoli che rinchiudevano ciascuno fino a 6 prigionieri nei giorni o settimane che precedevano l’esecuzione ; i graffiti che ricoprivano le porte e le pari son stati comei quasi compiéda successe quasi campi agenti atmosferici, ma erano stati transcritti dal collezionista di cimeli bellici Diego de Henriquez em diari ora conservati a Trieste, nel Civico museo della guerra per la ritmo, um lui intitolato. Di fronte alle celle, un percorso in acciaio sul lastrico del cortile conduzir alle tracce dell’edificio destinato alle eliminazioni e del forno, che nella notte tra il 29 and il 30 April 1945 vennero fatti salte dai nazisti in fuga.

Tra le macerie fu rivenuta una mazza ferrata, utilizzata per le esecuzioni em alternativa al gas in automezzi con lo scarico collegato all’interno ou all’impiccagione. Per le vittime della persecuzione razziale, la Risiera fu prevalentemente il transito verso i campi di sterminio, mentre fu la destinazione finale per le vittime della persecuzione politica: sono state soppresse o smisstate verso verso i all parte lager, sono state soppresse it smistate verso verso 2 i parte lager, sono state sloveni e croati e loro presunti simpatizzanti, ostaggi civili e militari e almeno 700 ebrei.

Data de importância da Litoral Adriatico para o Reich, o comando do SS Odilo Lotario Globocnik (il “boia di Lublino”, o organizador do massacre de outros mil e meio e meio na Polônia) fu coadiuvato do’igliinsatirkollatorman , guia de agosto Dietrich Allers; comandante della Risiera era Joseph Oberhauser. Quest devido erano stati sodali già nel Tiergarten 4, o centro que organizou a eutanásia dei menores mentais e físicos na Alemanha e Áustria (100.000 segundos no tribunal de Norimberga) e para Treblinka, Sobibor e Belzec (2.500.000 ebrei e 52.000) segundo i prudenti dati polacchi).

Nel process ai responsabili dei crimini commessi alla Risiera di San Sabba, tenutosi a Trieste tra il 16 febbraio e il 28 April 1976 (trent’anni dopo la sconfitta di Hitler), le uccisioni dei partigiani e dei capi Repolitici periza guite, perché ritenute azioni di guerra, e il banco degli imputati era vuoto: molti di loro erano stati giustiziati dai partigiani; altri, come Allers, erano deceduti per cause naturali; altri erano contumaci, come Oberhauser, il quale, pur condannato all’ergastolo, morìnel suo letto a Monaco, perché accordi italo-tedeschi risalenti al 1942 non ne consentirono l’estradizione. Por Simon Wiesenthal, tuttavia, il process non fu inutile, perché la sua celebrazione die al mondo la dimostrazione che “delitti come questi non cadono sul fondo della memoria, non vengono prescritti”. La risiera di San Sabba era stata dichiarata monumento nazionale nel 1965.