Quando sentimos uma dor repentina em algum lugar do corpo, a ansiedade é normal e inevitável. Quer seja fraco e fugaz ou improvável e persistente, ainda pode ser um sinal de que algo está errado. Só o médico poderá nos dizer o que é e se devemos ou não nos preocupar.

Porém, há alguns indícios de que é melhor saber para que possamos entender imediatamente quando devemos ir ao médico o mais rápido possível. Entre eles, fique atento porque a dor aguda, o inchaço e até mesmo a vermelhidão nas articulações podem ser sinais de alarme que não devem ser subestimados.

Um distúrbio comum que ocorre principalmente com a idade é Dor nas articulaçõesFreqüentemente, é acompanhada por inchaço e inflamação. Existem mais de 40 doenças que podem estar associadas a este problema, mas hoje vemos dois tipos muito comuns.

A primeira é a artrite reumatóide, muito comum principalmente entre mulheres de qualquer idade. É uma inflamação crônica das articulações e pode levar à deformidade, dificultando até mesmo as ações mais simples do dia a dia.

Ataques súbitos e frequentes de artrite em homens, e também em mulheres, especialmente na menopausa, podem ser um sinal de outra doença: a gota. A doença metabólica afeta principalmente as articulações do dedão do pé, mas pode afetar os tornozelos, calcanhares, dedos, cotovelos, punhos e joelhos.

Alguns fatores de risco podem ser doenças genéticas e certos tipos de câncer, problemas renais e obesidade, álcool, certos medicamentos e hipertensão.

Os efeitos desta doença no corpo são muito repentinos e dolorosos, sendo os mais graves principalmente entre 12 e 24 horas desde os primeiros sintomas. Episódios de fortes dores nas articulações, inchaço e vermelhidão são repentinos, mas devem diminuir após alguns dias. No entanto, eles podem ocorrer com frequência crescente.

Portanto, tome cuidado, pois a dor aguda e o inchaço das articulações podem ser o sinal de alarme para essas duas doenças que não devem ser subestimadas.

Tratamento e prevenção da dor nas articulações

Antes de iniciar qualquer tratamento para a dor nas articulações, o médico precisará rastrear a origem do problema. Em qualquer caso, o objetivo antes de tudo é aliviar os sintomas.

Se se trata de artrite, analgésicos e antiinflamatórios podem ajudar. Já para a gota, aplique gelo várias vezes ao dia ou tome certos medicamentos.

Em qualquer caso, recomenda-se beber muito, manter o peso corporal sob controle, comer de forma balanceada, útil na prevenção dessas e de muitas outras doenças. Por exemplo, quando você se sente cansado e ansioso com a mudança das estações, pode ser um sintoma de Este distúrbio perturbador. Lembre-se também que é revelado pela ciência Quantos biscoitos e cereais você deve comer por dia no café da manhã.

Por isso, lembremos que uma alimentação equilibrada, o consumo correto de água e a atividade física regular são sempre excelentes aliados da nossa saúde.

